Anunciaron obras para mayor conexión eléctrica de Misiones

Con la visita del subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo junto al gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad se anunciaron ayer obras para una mayor conexión energética en diversas zonas de Misiones. Así en principio, se firmó una carta de intención para la concreción de la línea de 132 kilovoltio (Kv) desde San Isidro a Leandro N Alem y Oberá (con una inversión de 58 millones de dólares). También anunciaron un contrato de créditos para obras entre el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y la Cooperativa Eléctrica de Montecarlo para la renovación del tramo de conexión eléctrica hasta El Alcázar. Y finalmente un acta compromiso entre Yacyretá, la Secretaría de Energía y el gobierno de Misiones para la construcción de una línea de media tensión entre San Vicente y San Pedro y San Vicente y El Soberbio.

La Línea de Alta Tensión en 132 kV San Isidro-Oberá, de 116 kilómetros de extensión, vinculará la actual Estación Transformadora (ET) San Isidro 500/132 kV, en Posadas, con la nueva estación transformadora Alem y la actual estación transformadora Oberá II, con una inversión de 58 millones de dólares, lo que completará el anillo energético de Misiones y garantizará el suministro seguro y confiable a zona centro y oeste de la provincia, permitiendo reemplazar también generación no económica y contaminante en esta zona industrial.

En el inicio de la conferencia de prensa, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo apuntó a la gestión de Nación para “llevar más energía y mayor confiabilidad de la red a todos los pueblos del interior de la Misiones, para nosotros es muy importante haber firmado junto a Yacyretá los acuerdos. También anunciar que estamos con las últimas gestiones para lanzar los pliegos de la obra de 132 Kv. que va a cerrar el anillo energético para Misiones y le va a dar mayor confiabilidad”

Y remarcó que las obras ayudarán para que las localidades del interior “puedan desplegar toda su capacidad productiva y turística. Entiendo que las obras se comprometen hacia el camino que fue indicado por el Gobierno Nacional por Cristina Kirchnner y por Alberto (Fernández)”, sostuvo.

A su turno el ministro de Energía de Misiones, Paolo Quintana, valoró que la conexión de 132 Kv de San Isidro hacia la zona Centro representa una conexión para más de 200.000 misioneros.

También destacó que las obras de media tensión entre San Vicente hacia San Pedro y El Soberbio permitirán una mayor estabilidad para las industrias y emprendimientos de la región.

Lo previsto en el Presupuesto

Cerrando la presentación ante la prensa, el gobernador Oscar Herrera Ahuad agradeció especialmente la presencia del subsecretario de energía eléctrica de la Nación de quién resaltó especialmente su gestión para definir obras muy necesarias. “Primero quiero destacar la decisión política de llevar adelante estas obras, que ya estaban contempladas en el presupuesto nacional que no fue sancionado. Es fundamental que estas obras tengan financiamiento porque son necesarias para el crecimiento y el desarrollo. Encontramos en el subsecretario Basualdo una ejecutividad que muchas veces reclamamos”, comentó el gobernador.

Resaltó en tanto “la obra de San Isidro, Alem y Oberá es una obra que atraviesa la zona Central de Misiones y no solamente que dota de mejor transmisión y potencia en la región para la radicación de más industrias, sino que también hay un detalle que no es menor: Una vez finalizada esta obra va a permitir que nosotros podamos prescindir de la central térmica que se usa y que quema combustibles fósiles, así será más saludable con el medio ambiente”.

El gobernador también resaltó el fortalecimiento del transporte energético hacia la zona de San Vicente y El Soberbio. “Donde hay emprendimientos turísticos, industriales y donde los problemas troncales los vamos a resolver antes del próximo verano”.

Alto impacto económico y laboral

Se explicó además que la firma del convenio de la obra de media tensión entre San Vicente y San Pedro, contará con una inversión de más de 17 millones de dólares. En el marco del acuerdo detallaron que la obra beneficiará directamente a 86.000 habitantes de los departamentos de San Pedro y Guaraní, permitiendo cubrir su demanda actual y proyectada a 15 años, e indirectamente también a los departamentos de San Antonio y Bernardo de Irigoyen.

El proyecto incorporará contratación de mano de obra regional y la provisión de materiales e insumos locales. Finalmente, el acuerdo con la Cooperativa Montecarlo permitirá que se financie, a través de un crédito del Fondo Especial Desarrollo Eléctrico del Interior (Fedei), la renovación y ampliación de la línea troncal El Alcázar Centro, a través de un área rural del departamento Libertador General San Martín, en el centro de la provincia, beneficiando a miles habitantes de esta zona históricamente relegada.