Todo Marvel confluye en la locura del multiverso

jueves 05 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Con entradas agotadas para su preestreno de ayer, Dr. Strange desató la ansiedad de los fanátivos ayer en el Imax del Conocimiento. La nueva película de Marvel Studios promete ser uno de los grandes acontecimientos del año. Esta secuela del Hechicero Supremo plantará las bases de lo que está por venir en los próximos años y dará un salto multiversal que seguirá los pasos de Spider-Man: No Way Home. Además es la segunda entrega en la historia de Dr. Strange luego de los eventos de Avengers: Endgame y de Spider-Man: No Way Home, en lo que parece ser un próximo éxito mundial.

Su director es Sam Raimi y está protagonizada por el reconocido actor londinense Benedict Cumberbatch.

La película se convirtió en una pieza clave para entender el funcionamiento del multiverso de personajes e historias en relación a cómo las acciones sobre una realidad pueden influir en otras. De la misma manera, también decidirá el campo de posibilidades de cada una de las historias. La sinopsis oficial explica: “En Doctor Strange en el multiverso de la locura el Universo Cinematográfico de Marvel desbloquea el multiverso y lleva sus límites más lejos que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario”.

Las expectativas por esta historia se volvieron más elevadas tras la pandemia. Después de que en Spider-Man: No Way Home insinuara sus posibilidades, el film de Sam Raimi profundizará en su aspecto más violento y salvaje. Ya la crítica la celebró e incluso la tildaron como la más espeluznante, retorcida, alocada, inquietante y aterradora película de Marvel Studios.

Por otro lado se multiplican como el muiltiverso, decenas de teorías con respecto al papel de Wanda y Wong que parecen tener una nueva alianza. Ya en el trailer se veía una toma en la que Wanda y Wong parecen estar luchando codo con codo contra un nuevo monstruo CGI, que aún no se ha visto antes en el universo cintametográfico de marvel. Para muchos otros, en tanto, algunos de los mayores misterios se develarán en los múltiples cameos que incluirá esta nueva entrega.

Desde el Imax advirtieron que la película incluye escenas con luces intermitentes que pueden afectar a personas susceptibles a la epilepsia fotosensible o a padecer otras fotosensibilidades.

