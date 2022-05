Pico Mónaco, feliz al cuidado de su pequeño

jueves 05 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Pico Mónaco se radicó en los Estados Unidos junto a Diana Arnopoulos, su pareja que reside en Miami desde hace años, en donde se desempeña como modelo y tiene una marca propia.

Al año de conocerse anunciaron su casamiento y la vida de la pareja cambió totalmente con la llegada de su primer bebé. “Se me explota el corazón de amor, bebé en camino”, anunció Mónaco en una publicación en la que posó junto a su esposa. En tanto, Arnopoulos también publicó en su galería otra postal similar: “Our little angel is on its way” (“nuestro pequeño angelito está en camino”).

Ahora, el empresario sorprendió a sus cientos de seguidores al publicar una tierna imagen de su bebé, Noah, fruto de su relación con Diana Arnopoulos.

En las fotos, el ex tenista de 38 años y su hijo están vestidos con la misma chomba blanca de una reconocida marca. Una de las primeras en dejar un comentario fue Diana: “Mes amours” (“mis amores”). De esta manera, la modelo expresó todo su cariño por su familia.