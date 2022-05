Alerta en infectólogos ante los casos de hepatitis infantil de origen desconocido detectados en Europa

miércoles 04 de mayo de 2022 | 11:02hs.

La Organización Mundial de la Salud alerta sobre la hepatitis aguda infantil y da prioridad absoluta ante este brote de la enfermedad en Europa.

La jefa de Infectología del Hospital de Pediatría, Liliana Arce, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y aclaró: “Esta hepatitis que comenzó en Reino Unido no tiene nada que ver con las hepatitis que estábamos acostumbrados que para eso tenemos vacuna. Es una enfermedad donde aparentemente la causa es un adenoides llamado F41 que no sabemos si es nuevo o si esta pandemia ha hecho que en el grupo etario de meses a 16 años hayan tenido contacto con el adenovirus, entonces se sienten ahora muy susceptibles con una situación hepática”.

El adenovirus de por si produce afectaciones hepáticas y ahora ha provocado hepatitis que lamentablemente en 17 casos han requerido trasplante que es lo que crea una alerta.

“Es importante que los padres sepan que las vacunas que tienen los niños contra la hepatitis no van a inhibir este cuadro porque está provocado por un virus diferente. Hay que estar alertas, acá todavía no tenemos, hay en 12 países, todos europeos y fue mucho el impacto en Reino Unido”, acentuó Arce.

Además la especialista que en los casos detectados no se han tenido registros de antecedentes de viajes, “que es como se expandió el Covid-19, así que sabemos que las hepatitis siempre son por contagios a través del agua o a través de los alimentos y es por eso que debemos tener permanentemente bien lavadas las manos, es una herramienta barata y fácil de llevar a cabo”.

Síntomas

“Si de golpe tenemos un chico con hepatitis los síntomas son vómitos, dolor de panza, diarrea, materia fecal clarita y la orina oscura y el blanco del ojo se ve como que están amarillos lo que aconsejaría a los pediatras es que si el chico tiene estos síntomas y no presenta hepatitis A o B y está en falta debe pensar en esta patología y la única forma de de poder localizar ese virus es en sangre, en vías respiratorias o en materia fecal”, detalló la infectóloga.

También agregó que los síntomas son de cualquier hepatitis pero como hace mucho no hay pacientes graves “entonces tenemos que saber que antes síntomas de gases intestinales, acompañados del ojo amarillento, diarrea, los padres deben llevar al chico al médico y se va a pedir el laboratorio, la serología y si hay algo que nos preocupa del hígado bueno se tratará pero se verá si se trata de esta patología que aún no llegó a América Latina”.

“Alta tasa de mortalidad no ha tenido pero si 17 trasplantes que es un número considerable, es decir que falla el hígado. Lo segundo se está estudiando a ver cuál es el agente que tiene, no está claro, se cree que puede ser el adenovirus F41 pero no sabemos si por ahí también aparte se pueda deber a una concepción del Covid-19 porque también se han detectado en 20 casos de covid es decir que estamos ante una teología desconocida y no hay una medicación específica, salvo la B, es una medicación para los síntomas pero no hay nada en específico”, concluyó la profesional.