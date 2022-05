El breve espacio en que sí estás

miércoles 04 de mayo de 2022 | 6:00hs.

‘La prefiero compartida / antes que vaciar mi vida. / No es perfecta, mas se acerca / a lo que yo simplemente soñé’. Lo canta Pablo Milanés, justo él, ligado por la eternidad a los sentidos, no sólo al oído atento a El breve espacio en que no estás, sino al olfato y el gusto de una milanesa, plato que seguramente habrá probado en sus viajes desde su Cuba natal a la Argentina, donde ayer se celebró el Día de la Milanesa. Y en Luján, a metros de la basílica por la que es conocida esta ciudad bonaerense, 20 cocineros le dieron forma (y 1.500 personas compartieron) a una súper mila a la napolitana de más de 900 kilos y de 3 metros de ancho por 4,02 metros de largo. Tiene razón Pablo. Quién necesita una estrella azul cuando tiene este dorado satélite de carne y pan rallado.