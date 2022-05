Neumann y su nueva obra, con eje en la libertad

miércoles 04 de mayo de 2022 | 6:08hs.

Una amistad inesperada y un destino de viajero alado que quedó trunco son parte de la historia que trazó Bernardo Neumann en las pinturas que integran ‘Libertad robada’, la muestra que se puede visitar desde hoy y hasta fin de mes en el Museo Juan Yaparí.

El reconocido artista presenta en esta exposición una treintena de obras en óleo y acrílico, la mayoría pintadas durante la pandemia, que gravitan en un universo policromático poblado de naturaleza, mitos, emociones…

“Cuando pinto tengo que estar movilizado por algo. Sin sensibilidad, sin sentimientos, sin emociones, no hay arte. Sin eso sería sencillamente un muestrario de colores, una carta de colores que nos va a ir orientando y despertando el gusto por un tono u otro, pero en un cuadro siempre se cuenta algo. El arte es siempre movilizador”, explicó el artista, que recibió a El Territorio en su taller, una ventana al río Paraná.

Construir significado

Neumann se mostró feliz por volver a exponer sus cuadros, que no llevan título, ya que prefiere que cada espectador construya significado y vínculo a través de la contemplación activa de la obra. “El artista siempre busca la libertad, y yo como artista y como docente, trato siempre de expresar y transmitir la libertad como valor para la vida, animarnos a hacer, dar el primer paso. Y el tema de la libertad está muy presente en esta muestra”, definió.

Neumann expone sus pinturas en el Museo Yaparí. Fotos: Marcelo Rodríguez

En este sentido, detalló que la muestra “es un homenaje a un amigo, una pequeña ave rescatada, liberada y que después perdió su libertad”.

Un día de diciembre, Neumann encontró un pichón que aún no comía por sus propios medios.

“Amado Martínez nos asesoró sobre que no era un ave autóctona, era un ave migratoria, y comía carne e insectos. Con muchos cuidados creció, la teníamos acá en el taller volando por todas partes, cuando ya estaba fuerte decidimos liberarla en una reserva para que pueda volar libre. Cuando la fui a ver de nuevo vino a mis manos y eso me llenó de emoción, pero personas inescrupulosas se la llevaron, era un ave confiada que no sabía de la maldad y la llevaron capturada, y seguramente se murió al poco tiempo porque no era sencillo alimentarla”.

Reconoció que esa situación le dolió mucho y se dio a la tarea de relatar en colores esta conexión de amistad. “Quisiera llamar la atención sobre el cuidado de la naturaleza, que hoy la estamos depredando. Hay tantas aves encerradas, se trafican aves y otros animales que deberían estar en libertad”.

Así, en la exposición se podrá observar la serie dedicada al ave migratoria y también las series del sol y de la luna.

“Además del homenaje a ese pequeño animalito, está la serie de la luna, que hace años la vengo pintando e investigando, y tiene que ver con esa mitología regional, esas creencias de los guaraníes, porque toda mi obra está fundamentalmente basada en las vivencias y costumbres locales, esa es mi búsqueda como artista, tener una pintura personal, que me identifique y que identifique a la región”, precisó.

El artista de 68 años, que pinta desde los 7, por último se refirió a la vital intensidad de los colores que imprime a su obra. “Misiones es color y es diversidad y es naturaleza, la policromía de la región mezclada con mitos y leyendas están en la impronta de mis obras”.

Quienes visiten el Museo Yaparí, ubicado en Sarmiento 319, quizás puedan encontrarse con el artista e intercambiar pareceres e interpretaciones. “Toda la pandemia me cuidé mucho, ahora tenemos la vacuna, y podemos de a poco reencontrarnos; voy a ir seguido al museo, disfruto mucho de la devolución de la gente, de algún punto de vista que te descubre algo y te permite seguir creciendo”.