Pasaportes: hay alta demanda y demoras para su confección

miércoles 04 de mayo de 2022

Con la apertura de las fronteras, tanto nacionales como de otros países que habían cerrado por la pandemia de Covid-19, aumentó la cantidad de viajeros al extranjero y con ello también la demanda de pasaportes. Pero ese no es el único factor para este incremento sino que también hay muchos a quienes se les está venciendo el documento, que tiene un lapso de duración de diez años. Así lo reflejó Alejandra Soto, directora del Registro de las Personas de Misiones.

En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 dio detalles al respecto y contó que además hay demora para la realización del documento debido a faltantes de chips, que llevan las libretas y que son importados.

“Hay más demanda, pero son distintos los factores. Uno es el tema de la reapertura de las fronteras, que se están liberando más los vuelos y los ingresos a los países que desde el 1 de abril fueron abriendo los que aún quedaban cerrados”, contó Soto.

Y agregó: “En realidad no viene tanto de la mano de eso, sino que en 2009 se lanzó en Argentina el DNI digital y un año después el Registro Nacional de las Personas (Renaper) asumió la competencia de la expedición de los pasaportes -antes los realizaba la Policía Federal- y en el país tienen una vigencia de diez años. Entonces, ahora nosotros estamos llegando a los vencimientos de los pasaportes de esa camada que se realizó en esa fecha. Eso también hace que se acerquen a realizar un nuevo ejemplar porque está próximo a vencer”.

La funcionaria ejemplificó que en enero de 2021 se tramitaron 169 pasaportes y el mismo mes de este año fueron 288 los documentos tramitados; en febrero ascendieron a 394 contra 224 del mismo mes del año pasado y en abril se gestionaron 294 contra 287 del año anterior.

“Para viajar e ingresar a los países, uno de los requisitos es que tu pasaporte no esté próximo a vencerse. La fecha límite son seis meses, entonces, si estás cerca de esa fecha, tenés que generar un nuevo pasaporte. De eso también tenemos mucha demanda, gente que está en el límite y nos pide un nuevo ejemplar”, explicó y añadió que siempre el plazo de vigencia es de diez años.

“Lo que sí hay que tener en cuenta es aquellos países que te exigen una visa, como por ejemplo Estados Unidos, si vos vas modificando tu pasaporte y tenés visa vigente, tenés que ir comunicando esa situación y en ese caso te conmina a tener que viajar con dos pasaportes, la libreta vencida, pero que tiene la visa vigente y el nuevo pasaporte”, señaló.

El costo del pasaporte tradicional es de 4.000 pesos y el exprés vale 7.500.

Por otro lado, Soto indicó que estos documentos para viajes internacionales tienen retraso en su realización y esperan que esto se solucione dentro de unas semanas.

“Estamos con una demora bastante importante. Antes teníamos un plazo de entrega de 15 días y ahora tenemos una demora de entre dos y tres meses”, dijo y sostuvo que esperan que esa normalización se dé “dentro de un mes y medio aproximadamente”.

Consultada sobre a qué se debe la demora, indicó: “Hubo problemas con la provisión de los chips que llevan los pasaportes; estos chips son importados y se fueron utilizando en todos los casos que pedían pasaporte exprés. Por eso el consejo que se les da a los ciudadanos es que se hagan el pasaporte exprés, así tengan que viajar dentro de dos meses”.

Por último, sostuvo que en la provincia hay bocas de tramitación en todos los municipios y en Posadas el trámite se puede hacer en Villa Cabello, Villa Urquiza, Itaembé Miní, Itaembé Guazú, el Centro de Atención al Vecino (CAV) de Urquiza y San Martín, la planta baja de la Cámara de Diputados o el Poder Judicial, o en el centro de documentación rápida de avenida Trincheras de San José y Perito Moreno.

“Es importante saberlo para que no todos acudan al mismo lugar. Además, el CAV está hasta las 16 de corrido. No trabajamos con turnera, es por orden de llegada. Por eso le informamos a la gente que hay muchas bocas para hacer el trámite, que no demora más de 15 minutos. Para hacerlo se requiere sólo DNI si es adulto y para los menores el DNI de los padres, partida de nacimiento y tiene que estar uno de los progenitores presente”, finalizó.

