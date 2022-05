Negocios limitan la venta de harinas y aceites ante agudización del faltante

martes 03 de mayo de 2022 | 21:43hs.

La harina y el aceite son productos clave y solicitados por las familias, pero que en los últimos días registran faltantes y demoras en la reposición en las góndolas de los supermercados. En muchos casos, los comercios decidieron limitar la compra por unidades, entre una y hasta tres -en el caso del aceite- y de tres y hasta diez unidades como máximo en las harinas, en el afán de garantizar el abastecimiento para la clientela. Dicha situación se observa desde marzo y en las últimas semanas se acentuó aún más.

“Estimado cliente, debido a problemas en la entrega y distribución de mercadería, esta sucursal puede estar verificando dificultades en el abastecimiento”, es lo que notificó a sus clientes la sucursal de Chango Más. Allí se estableció un máximo de tre unidades por grupo familiar para el aceite e igual cantidad para la harina por kilo.

El conflicto suscitado entre Ucrania y Rusia disparó el precio internacional de ambos productos, hecho que provocó fuertes incrementos en los valores de la mercadería en comercios misioneros, de hasta un 30% en el primer trimestre del año. Al mismo tiempo, las dificultades para acceder a las materias primas, que en muchos casos son importadas, complican la producción.

Otro de los inconvenientes que desde el rubro están registrando es la demora en el acceso a la mercadería, que antes era de siete días y ahora el plazo mínimo es de quince días.

Asimismo, otra de las razones por las que indican que hay faltantes es el subsidio a los precios por parte del gobierno nacional. Se explicó que muchas veces los fabricantes deben aguardar el desembolso de los subsidios de Nación para proceder a la baja pautada de precios y hasta tanto el dinero no ingresa, los productos no salen a la venta. Es decir, hay productos en fábrica pero se encuentran retenidos a la espera de los subsidios.

En este punto, desde el sector supermercadista advirtieron que la situación está lejos de resolverse y vaticinan que al menos hasta fin de año habría inconvenientes en la reposición de harina y aceites, alimentos que son clave en la canasta básica, por lo que persistiría la racionalización.

Entre demoras y faltantes

El faltante de harina y de aceite en los supermercados y grandes cadenas del rubro se agudizó en las últimas semanas. Además de los inconvenientes, los proveedores llegaron al punto de asignar cupos en la entrega de las mercaderías y con poca posibilidad de reposición del stock.

Al respecto, Carlos María Beigbeder, empresario y propietario de la distribuidora Jota Bé, manifestó a El Territorio que la situación “lamentablemente va a ser así por mucho tiempo, tenemos problemas de abastecimiento porque no están dadas las condiciones para acceder a los productos, una situación que será así por lo menos hasta fin de año”.

En este sentido, indicó que esta escasez en las góndolas se debe a diversos factores. Uno de ellos está atado a la inflación por la disparada de precios internacionales a raíz de la guerra suscitada entre Ucrania y Rusia.

“Como el gobierno no quiere subir los precios, entonces se limita la entrega. Por esta situación, vamos a seguir con este tipo de inconvenientes, además de que sigue el alza inflacionaria”, agregó.

Remarcó que también influyó el faltante de componentes importados, hecho que dificulta la actividad y que provocó demoras tanto en la producción como en la entrega.

“Es una situación que arrancó desde el inicio de la pandemia y también por la inestabilidad en algunas de las decisiones de gobierno que generan complicaciones. La inflación es uno de los principales inconvenientes y no están ingresando los componentes impordos que estaban proyectados para este año. Ello provoca que haya más demanda que oferta, con problemas para conseguir productos que son importantes para las familias”, señaló el comerciante.

En el medio, cuesta conseguir harina y aceite. Esto provocó que muchos comercios hayan decidido limitar la venta a grupos familiares.

“Lo que hace el supermercado es limitar la compra para que no se lleven todos los productos, haciendo una distribución y para que no vengan 300 personas para buscar aceite y harina y no los encuentres en góndola”, subrayó Beigbeder.

Al mismo tiempo, advirtió que se alargaron los tiempos de la reposición, hecho que complica el abastecimiento y agrava más la situación de conseguir los productos.

“Hay más de quince días de demora, cuando debería ser de siete días. Y esto provoca que únicamente los comercios que tienen más espalda económica puedan conseguir los productos y se perjudica a los pequeños almacenes, a los que les cuesta más conseguir productos que son muy solicitados desde los comercios”, enfatizó.

Sin información

Por su parte, el supermercadista Nelson Lukoski también confirmó el grave faltante.

“No está habiendo prácticamente aceite, de ninguna marca, principalmente de los envases chicos. Hay algunos de envases más grandes y a esos los racionalizamos, por lo que se puede llevar uno por familia”, explicó a este medio.

En ese sentido, indicó que “el que más falta es el de girasol. El denominado ‘mezcla’ se consigue aún porque la gente no lo elige tanto, pero el de girasol hace bastante que no hay”.

Asimismo, remarcó que esta situación se registra desde hace al menos quince días y aún no se sabe cuándo se normalizará. “No se tiene información, los distribuidores no saben tampoco las razones por las cuales hay desabastecimiento, solamente señalan que desde fábrica no se está mandando”, manifestó.

Además, aseveró que por este motivo también los precios están “por las nubes”.

“Hay menos productos, así que cada vez que entran, llegan con listas nuevas y cada vez más caros. El aceite es lo que más subió y en los últimos meses estimamos que tuvo un 40 por ciento de incremento”, destacó el comerciante.

De la misma manera, el supermercadista Lucas Kerps expresó que “está liberada la venta, no restringimos la cantidad, pero sí hay restricciones por parte de los proveedores”.

De acuerdo a Kerps, están “tratando de sacarle un poquito a cada proveedor para lograr abastecer a todo el público”.

En comunicación con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, expresó que “aceite hay y mucho, pero entramos en un sistema de subsidios en el que para ser competitivos con el precio y para que esté accesible al consumidor, uno tiene que aguardar que el proveedor habilite el cupo. Entonces, eso está atado a la disponibilidad de dinero que el gobierno largue para una cantidad de subsidios”.

“Uno queda atado al cupo que el proveedor tiene y el fabricante tiene. Lo que hacemos es comprar subsidiado y sin subsidio, y hacemos un promedio entre los dos precios para que el aceite tenga un precio que no asuste en la góndola. El precio sin subsidio es el doble de lo que podemos ver en góndola de compra”, aseveró.

Dijo que el producto que más subió fue el de girasol. “Está complicado el tema. Cuando entramos en los subsidios es real la baja de precios, pero también entramos en un sistema de que las fábricas queden de rehén a la espera de que el gobierno les libere el dinero para amortiguar esa diferencia de precios”, apuntó el empresario.

Otros faltantes

Kerps también mencionó que hay problemas con el envasado de algunos productos, como los vinos. “En los que tienen componente importado, como la etiqueta, vidrio, corchos, vemos conflicto. Muchos de los fabricantes que tienen algún componente importado, por el tema de los dólares, tienen complicaciones en la terminación”, explicó el comerciante. También mencionó que hay faltantes de golosinas y galletitas dulces rellenas.