La cosecha gruesa de yerba mate se aceleraría a fin de mes

martes 03 de mayo de 2022 | 20:52hs.

La cosecha gruesa de yerba mate viene retrasada por el tiempo lluvioso y por la expectativa de productores de que los precios puedan subir más. Actualmente se pagan entre 58 y 60 pesos por kilo de hoja verde, pero las ventas son limitadas. Según explicaron, la cosecha gruesa todavía no se aceleró porque los agricultores esperan que las hojas crezcan un poco más y logren un mayor peso con la llegada de los primeros fríos.

Recordaron que desde fines de marzo se observa una fuerte recuperación en la brotación propiciada por las abundantes lluvias.

En tanto, el precio oficial, o base, para la hoja verde todavía no fue comunicado por la Secretaría de Agricultura de la Nación (ver Esperando el precio...).

“La cosecha recién está arrancando, la yerba todavía está muy brotada y los muchachos recién empezaron a hacer la zafra final. Por los comentarios que escuché, se estima que después del 20 de mayo iría subiendo el corte de las plantas”, comentó Nelson Dalcolmo, director representante de productores en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

El yerbatero, representante de la zona Sur de Misiones y Nordeste de Corrientes, recordó que “la modalidad de cosecha este año es atípica por las consecuencias que dejó la sequía y en algunos casos también incendios. Las plantas recién se están empezando a reacomodar, están con mucha brotación de hojas y cortarlas así no genera una buena calidad. Además de que las hojas al ser más pequeñas obviamente rinden menos en kilos”, detalló.

Dentro del panorama atípico que se vio en el verano pasado, Dalcolmo recordó que los recientes números del movimiento de hoja verde mostraron una fuerte contracción de la cosecha este año.

“Comparado con el primer trimestre del 2021, este año tuvimos unos 70 millones de kilos de hoja verde menos cosechados. No es un dato menor”, distinguió.

El precio debe subir

Desde San Pedro, Ariel Steffen, productor y dirigente yerbatero, explicó que actualmente la cosecha está paralizada por las frecuentes lluvias. Pero también hay mucha expectativa de que el precio suba.

“La cosecha está totalmente parada por el clima, mucha lluvia y mucha humedad. Y también la gente está esperando que llegue un precio mejor, porque hasta ahora se movió muy poco el valor de la hoja verde”, comentó en diálogo con El Territorio.

Detalló en referencia al escaso movimiento de precios de la hoja verde que “actualmente se pagan unos 58 pesos por kilo, es poco si se tiene en cuenta que terminamos la anterior cosecha con 50 a 52 pesos. El valor debería ser más alto teniendo en cuenta la inflación que venimos teniendo, que es impresionante. Por eso todavía la gente está tratando de sujetar su yerba a la planta”.

En referencia a la recuperación de los yerbales, comentó que “las plantas se recuperaron mucho, fue casi extraordinaria la brotación. Pero todavía no se llega a cargar de hojas como pudo haber sido si no hubiéramos tenido esa sequía tan fuerte que mató muchas plantas. Estimamos se cosechará cerca de un 30% menos que en un año normal”. z

Esperando el precio del laudo

Según se explicó desde el sector productivo yerbatero, se espera que en los próximos días llegue el precio oficial para la hoja verde y yerba mate canchada que debe resolver la Secretaría de Agricultura de la Nación. El pedido de laudo se resolvió el pasado 28 de febrero en el directorio del Inym y ante la imposibilidad de lograr un consenso para establecer un precio mínimo de referencia para la materia prima. Se entiende desde el sector yerbatero que los plazos del pedido ya se vencieron y los valores a informarse deberán ser aplicados con retroactividad. Así, la resolución de la Secretaría de Agricultura regiría para el período de abril pasado a septiembre de 2022.