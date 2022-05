Preventiva para Polaquito, acusado de homicidio y violación en Iguazú

martes 03 de mayo de 2022 | 12:10hs.

Jonathan Nazareno Ferreira (33), acusado de asesinar a Bruno Méndez (25) y violar a la novia de éste, de 18 años, recibió la prisión preventiva por homicidio criminis causa y abuso sexual con acceso carnal en concurso real. El hecho ocurrió hace casi un mes, el 4 de abril en Puerto Iguazú.

Fuentes del caso detallaron a El Territorio que la decisión fue firmada en horas de la mañana de hoy por el juez Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres. “Polaquito”, como se lo conoce, será trasladado a la Unidad Penal III del Servicio Penitenciario Provincial en Eldorado.

Los hechos ocurrieron en el barrio Villa Alta, donde vivía el acusado. Esa noche la joven, que estaba con su hijo de un año, Méndez y el anfitrión estaban tomando bebidas alcohólicas y escuchando música hasta que sobrevino el horror.

Según su testimonio, el niño dormía y avanzada la noche la pareja le pidió a Ferreira una habitación para tener relaciones sexuales y el dueño de casa les facilitó el lugar. Sin embargo, en pleno acto se metió en la pieza y quiso propasarse con la joven, por lo que inmediatamente Méndez lo empujó.

En la habitación empezaron los empujones y gritos hasta que Ferreira apuñaló a Méndez. Luego lo llevó hasta la sala, donde lo atacó nuevamente, por lo que la víctima quedó en el piso malherida. En esa instancia Polaquito volvió al cuarto y cometió los abusos.

Señaló que el ultraje se repitió durante mucho tiempo mientras su novio agonizaba y gritaba en la otra sala y su hijo dormía -lo hizo toda la noche- en otro sector de la casa. Luego el homicida volvió a la habitación y remató a la víctima, atacando órganos vitales.

En una entrevista al CVI Canal 5 detalló: “Él - por Méndez - estaba ahí sangrando y me pedía ayuda. Mi bebé lloraba y Polaquito me dijo que lo calmara, entonces le di la teta para calmarlo. Bruno me pedía ayuda y yo no podía ni acercarme porque me dijo que me iba a matar”.

“Él pedía ayuda, vi como respiraba hasta que lo apuñaló de nuevo y dejó de respirar”, repitió.

En medio de esa situación tuvo que incluso ser dócil con el homicida para resguardar su vida y la de su pequeño. “Llegué a decirle ‘te quiero’ porque veía cómo le pasaba el cuchillo en la cara de mi bebé”, graficó.

Tras el homicidio, la joven madre estuvo cautiva hasta que se hizo de día. Relató ante los investigadores que en determinado momento vio como el asesino tomó una pala, arrastró el cuerpo hacia afuera y se dispuso a cavar una fosa para enterrarlo. Inició el trabajo hasta que se rompió la herramienta y debió buscar otra, instancia en que la víctima aprovechó para huir.

Ganó el patio trasero y golpeó el chaperío que había como muro perimetral hasta que un vecino llegó a asistirla. Primero puso a salvo a su hijo y luego saltó ella, a pesar que el ahora imputado intentara detenerla.

En medio de esa situación, Polaquito pudo huir y se refugió en la casa de un vecino. Efectivos de la Comisaría Segunda de Iguazú fueron advertidos de lo sucedido cerca de las 10 y lo detuvieron momentos más tarde.

El acusado confesó el hecho en audiencia indagatoria, pero aseguró que se defendió. Dijo que tuvo relaciones consentidas con la joven y que durante la madrugada llevó a la víctima a atacarlo. “Me defendí y me fui de mambo”, trascendió que fueron sus palabras.