Realizan jornada a campo sobre ganadería y cuidado del ambiente

martes 03 de mayo de 2022 | 9:00hs.

Las acciones que realiza la ganadería para cuidar el medioambiente serán los ejes principales a presentar en un evento a realizarse este jueves a partir de las 9 en la estancia Santa Cecilia de Candelaria.

La convocatoria denominada Punto de Encuentro es organizada por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y está especialmente dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años de la provincia. Para la jornada a campo, donde se mostrarán ejemplos de manejo de animales, ya se registraron 240 jóvenes de la región. En la cita esperan diversos temas con especialistas en el consumo de alimentos y biólogos.

“La idea es debatir especialmente con chicos jóvenes sobre los cuestionamientos que hay actualmente hacia la ganadería. Nosotros, los productores, creemos que depende mucho de donde se haga la actividad. En nuestra zona, en los pastizales del Sur de Misiones o en Corrientes hay razones para criar ganado. Y vamos a demostrar cómo se pueden capturar gases de efecto invernadero tanto en los sistemas tanto a cielo abierto como en los silvopastoriles”, adelantó Carlos Navajas, propietario de la estancia Santa Cecilia.

Remarcó que al encuentro del jueves fueron invitados especialmente grupos de jóvenes de variados ámbitos y carreras universitarias. “Cerramos la inscripción con 240 jóvenes que son en su mayoría universitarios o de los últimos años de la secundaria. Se invitó no sólo a los que cursan carreras afines a la producción agropecuaria, sino también a estudiantes de nutrición o gastronomía y a todos los que podían estar interesados sobre estos temas. La idea es generar un debate, escuchar a los chicos y ver en qué temas podemos tener coincidencias”, explicó.

Enfatizó que el panel propuesto para el debate sumó tanto a especialistas en producción como profesionales preocupados por el cuidado del medio ambiente. “Vienen investigadores del Conicet que van a hablar sobre la necesidad de los pastizales y del monte nativo. Vamos a demostrar con una visita a campo como se puede combinar la ganadería con el cuidado del medio ambiente”.

Tendencia verde

Navajas recordó que la producción está siendo cada vez más indagada sobre la forma en que produce alimentos y cómo se relaciona con el medio ambiente. Por ello consideró muy importante considerar la opinión de nuevos públicos que van influyendo sobre las formas de consumo. “Cada vez más presente el impacto climático, más aún entre los jóvenes que tienen por ahí otra mentalidad más moderna que la nuestra. Después tenés también al productor que está más abierto a escuchar e incorporar cambios. Se entiende que el cambio climático es una realidad, algo que sucede, por eso vemos como parte de la solución la ganadería que puede hacerse responsablemente. Y por otro lado notamos que también hay expertos en medio ambiente que también entienden lo importante que es la tarea del productor para ayudar a conservar el medio ambiente. Por eso en este encuentro vamos a tener varias miradas de profesionales que creo se pueden ir complementando”.

Entre las propuestas a analizar en la jornada a campo se adelantó que se verá el manejo que tiene el ganado en pastizales y las formas utilizadas para generar más materia orgánica en los campos.

Conductas alimentarias presentes

Una de las expositoras para el encuentro de este jueves será la economista Eugenia Brusca que disertará sobre las tendencias de consumo en cuanto a la carne vacuna argentina. En diálogo con El Territorio, la profesional explicó que su disertación apuntará a conectar la producción con las posibilidades de ayudar a mejorar el medio ambiente. “En particular voy a hablar sobre nuevas generaciones y como está el campo. Voy a tocar lo que son las conductas alimentarias, el veganismo, vegetarianismo o flexitarianismo. Principalmente mi idea es invitar a los jóvenes a ser generadores de futuro. De pensar que también la ganadería es una forma de sanar al medio ambiente”.

La especialista advirtió que en base a recientes charlas con públicos jóvenes se nota “ que en general no conocen lo que es el proceso de la producción de ganados. Por ahí muchos tienen conocimientos de videos o de informaciones que vieron a través de redes sociales y que en general no se ajustan a lo que es la realidad de la producción argentina. Ahí está nuestra responsabilidad también porque no hay influencers que informen o den a conocer las particularidades de la producción nacional. Y entonces a los jóvenes les es más difícil informarse o llegar a una información más precisa”.