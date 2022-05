Detectan alumnos con patologías visuales, cardiológicas y de nutrición

martes 03 de mayo de 2022 | 4:00hs.

Después de dos años de pandemia, los operativos del Programa Nacional de Salud Escolar (Prosane) tomaron mayor impulso gracias a la presencialidad plena desde el primer día del ciclo lectivo. En lo que va del año, los promotores de salud visitaron 19 establecimientos escolares en Misiones, en los que detectan problemas oftalmológicos, cardiológicos y de malnutrición. La idea es alcanzar el mayor número de escuelas teniendo en cuenta que en 2021 solo se pudo concretar la visita en doce.



El Prosane, que se enmarca en la ley N°260611 de protección integral de los derechos de los niños y adolescentes, desarrolla acciones sanitarias en conjunto con los docentes, directivos y familias.



Desde el 15 de marzo, cuando se reiniciaron los controles en las instituciones, se atendió a más de mil alumnos, de los cuales muchos fueron derivados a especialistas, dependiendo del diagnóstico.



“Volvimos a hacer los operativos de manera presencial. Los equipos de salud visitan la escuela, pero vale aclarar que no con asistencia médica, es decir, no hacemos la parte de asistencia de patologías, sino la detección de patologías. Con todo el equipo de salud hacemos los controles que se refieren a peso, talla, tomada de presión y detección de patología ocular, auditiva, si aparece un examen odontológico y el examen médico”, explicó Guillermo Rolón, referente del Prosane en la provincia.



El Prosane es un programa nacional con el cual se viene trabajando desde hace años. Cada provincia lo adopta como propio para trabajar de manera local. Cada llegada del equipo de salud a las instituciones es articulada entre los ministerios de Salud y de Educación.



“Veníamos de dos años de poca actividad presencial por la pandemia, en los cual, por ejemplo, el año pasado realizamos nada más que dos operativos en dos escuelas con mil chicos y este año, si bien comenzamos en marzo, el abril se hicieron efectivos los operativos y ya llevamos 19 escuelas con más de 1.000 chicos vistos”, contó Rolón en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Y agregó: “Cada zona sanitaria puso en juego los equipos de salud, los cuales están llegando en forma programada a las instituciones”.



A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad se detectaron muchas patologías en oftalmología, cardiología y nutrición.



Sobre ello, el médico pediatra manifestó: “El docente hace un interrogatorio previo para el conocimiento de cada estudiante, después el equipo del Prosane hace todo lo correspondiente a la detección de estas patologías. Lo que nos llamó mucho la atención es que hay una derivación importante a oftalmología, a nutrición y cardiología. Y hay menos en la parte de otros de traumas, que generalmente eran los más descubiertos años anteriores”.



Derivación

El profesional aclaró también que el equipo de salud hace la detección de la patología, pero no el seguimiento de la evolución.



“Se detecta el problema, se notifica a los padres o tutores y en conjunto se intenta conseguir un turno con el especialista en el hospital más cercano, en caso que no tengan ese especialista especifico que busca una consulta en Posadas. Cuando se genera un turno, se le avisa la escuela o docente que el alumno asistirá a ver al especialista para que no pierda la oportunidad de ser atendido”, explicó el director del Prosane en Misiones.



A modo de ejemplo sostuvo: “Actualmente tenemos siete alumnos de una escuela en Candelaria que tienen turnos para la semana que viene en el hospital de Itaembé Iguazú. Siete turnos de oftalmología que fueron detectados por un equipo de disminución de la visión todo con el especialista en oftalmología”.



Siempre acompañados por padres o tutores, durante el operativo, los alumnos también pueden completar el calendario de vacunación. “Venimos de dos años en los que ha caído mucho la cobertura de vacunas en todo el mundo y Misiones no fue la excepción, por eso es importante asistir con la libreta de vacunas”, finalizó el médico.

Logística y trabajo en equipo

Los destinatarios del Prosane son los niños y niñas de primer y sexto grado de las escuelas públicas y privadas de todo el territorio nacional. Cada provincia y municipio adherido al programa cuenta con un equipo interdisciplinario local (integrado por médicos, odontólogos, enfermeros, agentes sanitarios, trabajadores sociales, entre otros) que realizan visitas programadas a las escuelas para evaluar a los niños y niñas contemplando el estado clínico general, realizando un examen oftalmológico, odontológico, fonoaudiológico y del esquema de vacunación adecuado a la edad.



Los responsables de los equipos del Prosane de cada localidad programan junto con los directivos y equipos docentes de las escuelas las visitas de los equipos de salud, acordando también la información formal a los niños y sus familias y contemplando el derecho de los niños de conocer con anticipación qué es y para qué sirve el control de salud. Luego del examen, la información sobre el estado de salud de cada niño y niña se vuelca en una planilla y requiere de la mirada atenta, la resolución y el seguimiento de los problemas de salud que se hubieran detectado. A partir de las evaluaciones realizadas pueden también identificarse temáticas de salud que requieran de acciones de promoción de la salud en la escuela.