Evitó ir preso tras prometer que iba devolver las cosas que robó

martes 03 de mayo de 2022 | 6:03hs.

La nitidez de las grabaciones de las cámaras de seguridad del local fueron clave para identificar al delincuente que la semana pasada perpetró un robo a un comercio ubicado en pleno centro de la ciudad de Oberá.



El hecho se registró en la madrugada del lunes 25 de abril en perjuicio de la farmacia Salud, ubicada en avenida Sarmiento 455.



Ese mismo día El Territorio publicó detalles del caso y videos del accionar del malviviente que actuó con total impunidad y a cara descubierta. Las imágenes se viralizaron rápidamente y apuntaron a Roberto M. (50), quien posee antecedentes.



Durante varios días la Policía lo buscó sin suerte y hasta pusieron una guardia encubierta en inmediaciones a su domicilio, pero el sospechoso no aparecía, seguramente alertado de que estaban tras sus pasos por la difusión de su accionar.



Pero ayer, una semana después del ilícito, se presentó con su abogado particular ante el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, ocasión en la que reconoció la autoría del hecho, se comprometió a devolver los productos sustraídos y evitó quedar preso.



“Le otorgaron la eximición de prisión y quedó sin efecto la detención, como también se anuló la solicitud de allanamiento del domicilio y el secuestro del vehículo utilizado en el robo, todo en razón a que se comprometió a devolver todas las cosas que sustrajo”, precisó un vocero del caso.



Por su parte, Nancy Ostapowicz (55), propietaria de la farmacia damnificada, se mostró sorprendida por la decisión judicial y preguntó “quién paga los daños materiales”, ya que el delincuente rompió la puerta de blindex del negocio.



“La verdad que no entiendo a la Justicia. Como que así es muy fácil salir a robar, total después si te descubren devolvés las cosas y listo”, reclamó indignada.



El robo

Con relación al robo, registrado entre las 3.33 y las 3.38 del pasado 25 de abril, las grabaciones del sistema de seguridad por cámaras dejaron constancia del accionar del malviviente, quien actuó a cara descubierta y se mostró muy tranquilo a pesar de que cometió ilícito a sólo dos cuadras de la Seccional Primera.



Roberto M. utilizó una barreta de hierro para forzar la puerta de blindex y después se tomó más de cinco minutos para elegir los productos que buscaba.



Las grabaciones dejaron constancia de la pericia que mostró el ladrón para violentar en pocos movimientos las dos cerraduras de la puerta.



Una vez dentro de la farmacia caminó sin apuro y eligió los productos que quiso. Por lo menos salió y regresó tres veces para llevar las cosas al auto que estacionó afuera.



Al respecto, si bien las cámaras de la farmacia no grabaron el coche, una testigo aportó pistas que permitieron identificar el rodado.



Alrededor de las 5, un empleado de una casa fúnebre ubicada frente al local asaltado observó la puerta forzada y dio aviso a la Policía, aunque ya había transcurrió más de una hora del hecho, según se determinó luego.



La propietaria precisó que el ladrón seleccionó un importante lote de psicotrópicos, sobre todo blísters de clonazepam, además de medicamentos específicos, perfumes importados y otros.



También sustrajo un monto de dinero en efectivo que había en la caja y el celular del negocio. El ilícito generó un perjuicio estimado en unos 150 mil pesos.



“Sólo la reposición de la cerradura costó 30 mil pesos”, precisó Ostapowicz.



Luego del hecho y la difusión de las imágenes el ladrón fue identificado casi de inmediato, por lo que si bien estuvo escondido varios días, finalmente no tuvo más opción que presentarse ante la Justicia.