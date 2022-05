Pericias psicológicas para Sonia Prystupczuk

martes 03 de mayo de 2022 | 6:03hs.

La ex coordinadora de los hogares de menores Rincón de Luz y María de Nazareth, Sonia Prystupczuk, quien cumple prisión domiciliaria con pulsera electrónica mientras aguarda ser juzgada, será sometida a pericias psicológicas.



Patricia Ramos, madrina de Claudio Flores (14) el joven hallado sin vida en el interior de uno de los hogares virasoreños, indicó que la prisión domiciliaria dispuesta el viernes 29 de abril a Prystupczuk deja en evidencia “otra vez el Estado correntino con una gran falla, no tienen lugar en la comisaría”.



“Esta mujer arruinó la infancia de muchos chicos y los dejó marcados para toda su vida, les robó un tiempo que no va a volver”, lamentó Ramos al referirse a lo que padeció Claudio por 48 horas.



No obstante, dijo que los chicos de los hogares ahora se van acordando “de cosas que no contaron ante la Justicia ni en los medios”.



La entrevistada también afirmó que Prystupczuk tiene en su poder mucha información y que utiliza eso para extorsionar a sectores de poder. “Ella declaró que si ella caía, caían todos”, dijo. Y agregó: “Claudio también sabía cosas y estaba a punto de hablar”.



“Me preocupan muchísimo los chicos, pero uno de los que más me preocupa es el chico del hogar que tiene Sonia viviendo en su casa. La Justicia ya comprobó que es una persona peligrosa, y si ella lo adoptó, lo hizo de manera ilegal porque ningún director o cuidador en ejercicio puede adoptar un niño del hogar. Y esa adopción, lo dijo el mismo fiscal, la hicieron en Santo Tomé. Habría que preguntar a la jueza de Santo Tomé por qué le dio esa adopción. Hay muchísima gente interesada en adoptar que los dejan años en lista de espera”, indicó.