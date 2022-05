Autopsia reveló el homicidio de un colono hallado en su chacra

martes 03 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Un colono de Comandante Andresito fue hallado muerto en su chacra y la autopsia confirmó que fue víctima de un disparo, por lo que autoridades policiales y judiciales investigan el caso como un homicidio. El cuerpo del hombre estaba en avanzado estado de descomposición y ya no tenía manos, presumiblemente debido a la acción de animales.



La víctima fue identificada como Luis Omar Neis, de 68 años, quien vivía solo en el Paraje Península. Fue un hijo suyo, Marcos (29), quien dio aviso a los efectivos de la comisaría local -ayer al mediodía- de que un vecino lo había encontrado tirado en el fondo de su terreno cuando lo fue a visitar.



Marcos expresó que el domingo, Día del Trabajador, había ido a verlo debido a que no tenía noticias de él desde hace varios días, pero luego de recorrer la casa, no lo encontró y se volvió sin noticias.



Tras la denuncia, de inmediato una comisión policial se trasladó al lugar y confirmó la luctuosa escena.



Una vez constatado el hecho, varias comisiones policiales fueron convocadas para hacer las tareas de rigor. En un primer momento la causas de muerte no estaban claras, debido a que el cuerpo del productor, que tenía el torso desnudo, un pantalón de vestir y zapatillas, estaba en avanzado estado de descomposición.



Al detalle, según el médico policial, llevaba entre cinco días y una semana en el lugar de los hechos.



Asimismo, el cadáver no tenía las manos y por las características de las lesiones, se cree que con el paso de los días los animales se las comieron. Por eso se decidió que sea enviado a autopsia.



Hasta ese momento el sumario policial se llevaba adelante como “muerte dudosa” y entre las hipótesis que emergieron figuró una muerte natural. Sin embargo, la operación ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres, a cargo del juez Martín Brites, y llevada adelante por el Cuerpo Médico Forense fue clave.



Los profesionales detectaron una lesión de arma de fuego que ingresó por el tórax, cuya munición quedó alojada en una costilla. La bala le atravesó el pecho. El proyectil pudo ser extraído y quedó incautado en el marco de la investigación, aunque no se pudo determinar el calibre.



Por estas horas los pesquisas buscan reconstruir las últimas horas de lo ocurrido, pero hay varios puntos grises en toda la secuencia. Es que en la casa de Neris no había desorden alguno, estaban todas sus pertenencias, pero faltaba una camioneta Toyota Hilux.



Los investigadores incautaron un celular, una libreta con anotaciones, una tarjeta, un chip de celular de una empresa brasileña, dos chips argentinos y una licencia de conducir vieja.



También hallaron pastillas de viagra y profilácticos usados, por lo que podría inferirse que mantuvo relaciones sexuales con otra persona en su domicilio días antes. Por otra parte, la prótesis bucal partida en cuatro estaba en el sector del garaje.



En el relevamiento de testimonios sobre el perfil del hombre se detalló que se trataba de una “persona ermitaña”, que no tenía una relación fluida con sus familiares y vecinos.