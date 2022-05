Trasladaron a una cárcel a preso por abuso y muerte

martes 03 de mayo de 2022 | 6:03hs.

Por disposición de la Justicia brasileña, el joven de 19 años de Pozo acusado de abusar y causarle la muerte a su hija de cuatro meses fue trasladado a un presidio de la localidad de São José do Cedro, ubicado a unos 30 kilómetros de Bernardo de Irigoyen.



Como informó ayer este medio, las autoridades de la Policía Civil que intervienen en el caso señalaron que el hombre está siendo investigado por el delito de “violación de vulnerable con resultado de muerte”, que prevé una pena de 30 años de prisión en caso de ser considerado culpable.



Por esta razón se incautaron sus prendas de vestir y se le tomaron muestras genéticas que podrán servir para la continuidad de la investigación. Las pruebas de la niña también fueron secuestradas.



Medios del vecinos país expresaron que el cuerpo de la pequeña, que presentaba graves lesiones compatibles con abuso sexual según el examen médico en el hospital de Dionisio Cerqueira, fue liberado después de la autopsia, aunque no se precisó si los familiares lo retiraron.



Asimismo, hasta ayer ni la Policía de Misiones ni el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro -con jurisdicción en Pozo Azul- no habían recibido informaciones ni pedidos formales por parte de sus pares en el vecino país.



Una de las dudas que se presentaron conocido el caso es a quién corresponde investigar los hechos, debido a que si bien la muerte ocurrió en Brasil, la reconstrucción del caso indica que los abusos ocurrieron en la casa de la pareja, en suelo misionero.



Un antecedente similar es el de Gerónimo Ferreira Lima (20), a quien golpearon salvajemente en el extranjero y luego arrojaron desde un auto en la frontera con Bernardo de Irigoyen en febrero del 2020. El joven falleció luego de agonizar cinco días en el Hospital Samic de Eldorado.



En ese caso, las autoridades del Juzgado de Instrucción de Eldorado pidieron formalmente que la muerte sea investigada en Brasil, donde habían herido a la víctima.



Las informaciones ayer eran escasas incluso para los familiares del detenido y la madre de la pequeña, que tiene 15 años. Los mismos se trasladaron a la comisaría de Pozo Azul en busca de novedades e incluso pusieron en dudas las acusaciones en contra del joven.



Pidieron una nueva autopsia, pero se les explicó que la Policía de Misiones no tuvo ningún tipo de intervención hasta ahora.



Según detallaron medios del vecino país, como el sitio Jornal da Fronteira, el infierno de la pequeña se descubrió el sábado por la noche en Dionisio Cerqueira. El detenido, la madre y su abuela la llevaron en primera instancia a una farmacia, pero allí se determinó el traslado al centro de salud.



La niña llegó con vida al nosocomio y fue atendida allí por profesionales médicos, pero falleció a causa de una insuficiencia respiratoria. Los padres expresaron que no sabían el origen de su estado de salud y que habían estado todo el tiempo con ella, pero en los exámenes detectaron graves lesiones compatibles con abusos sexuales.



Una vez que se dio intervención a los efectivos de la Policía Civil y Militar, la joven menor de edad expresó que descubrió los abusos el jueves pero no pudo decir nada ni hacer la denuncia debido a que estaba amenazada de muerte por parte de su pareja.



El revelador y crudo testimonio siguió y la adolescente expresó que el sábado notó que su hija estaba con sangrado luego de que quedó sola con su padre mientras se bañaba y fue por eso que se trasladaron casi 70 kilómetros a Brasil para buscar atención.



Confesó que no quisieron ir a un centro médico en Misiones porque sabían que podían ser detenidos, pensando que en el extranjero no iba a ocurrir nada. Sin embargo esos planes no prosperaron y ahora se encuentra preso en una celda en el extranjero.