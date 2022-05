Agro puso en marcha plan integral de inversión para todo el sector

martes 03 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Un plan integral -con foco en la recuperación de las áreas afectadas por sequías e incendios, pero también con miras a una consolidación de las diferentes actividades a largo plazo- se está encarando desde el Ministerio del Agro y la Producción. Alrededor de $4.700 millones serán los que se destinarán a tal fin, distribuidos entre créditos y aportes no reembolsables (ANR) desde pequeños productores hasta industriales, abarcando todos los sectores.



El anuncio de este desembolso fue hecho por el gobernador Oscar Herrera Ahuad en el discurso de inicio de sesiones de la Cámara de Representantes provincial. En tanto, el ministro del Agro, Sebastián Oriozabala, brindó detalles ayer a El Territorio sobre estos recursos y la forma en la que los productores podrán beneficiarse de ellos.



Asimismo, también ahondó en otros dos anuncios que son de relevancia para el sector. Por un lado, la puesta en marcha del molino misionero en Andresito, que permitirá agregar valor a la materia prima de cooperativas y productores. Y por el otro lado, la creación de seis consorcios de servicios agrícolas, distribuidos en microrregiones, que buscará atender a las demandas de los colonos de las zonas (ver Agregado de valor...).



Todo ello forma parte del plan ampliado que la Provincia, a través del ministerio, encara con el fin no sólo de acelerar la recuperación tras las inclemencias climáticas que se vivieron durante los últimos meses, sino además de consolidar la economía agrícola desde la sustentabilidad, objetivo que delinea la gestión de recursos y proyecciones.



Recursos para los colonos

El ministro Oriozabala explicó que los $4.700 millones que serán destinados al agro en el plan ampliado abarcarán a distintos destinos y llegarán a los productores de diferente manera. En primer lugar, “escalonamos un programa de subsidios de $250 millones, con varias partes dentro de él, con líneas que van desde $50.000 a modo de aporte no reembolsable en dinero al productor, con un plan de trabajo. Será, por ejemplo, para hortícolas, frutihortícolas, con el fin de darles un empujón a la inversión”, explicó.



Asimismo, mencionó que se destinarán importantes partidas a la distribución de plantines para aquellos productores que hayan perdido yerba por el impacto de la sequía.



“Vamos a invertir $70 millones en plantines de yerba, y se los vamos a integrar como aporte no reembolsable para hacer el proceso de recuperación de los yerbales”, dijo.



Al tiempo que mencionó que pensando también en los efectos de la sequía, “estaremos haciendo un plan de obra de acceso al agua con cerca de $60 millones, tanto en lo que es vertientes protegidas como en pozos perforados”.



De igual forma, se destinarán unos $10 millones a la distribución de plantines de árboles nativos para la arborización de yerbales, en el marco de la producción sustentable en el que se enmarca la gestión productiva de Misiones.



Por otro lado, se pondrá en marcha un plan de créditos ya para productores más capitalizados. Será a tasa cero, con un año de gracia y cuatro para devolver. “Hay productores que ya vienen llevando adelante actividades y necesitan una inversión mayor. Las líneas van a depender de la actividad que se irá desarrollando. Es un plan de $200 millones directamente del Ministerio del Agro, no bancarizados”, detalló el titular de la cartera.



Bancarizados e industrias

Entrando ya en un plan más amplio, y pensando en aquellos productores que sí ya están bancarizados, se sacará una línea a través del Banco Nación, consistente en un fondeo de $2.500 millones divididas en dos partes: una línea para capital de trabajo, a 3 años de inversión con un año de gracia e interés del 5% en ese primer año y dos años para devolver con un interés del 20%. Y la línea de equipamiento, infraestructura y capital fijo, con créditos de hasta $10 millones con 5 años para pagar, un año de gracia con 5% de interés en ese primer año, mientras que el segundo y tercer año va a tener 15% y el cuarto y quinto, el 27%.



“Es para productores más capitalizados con acceso al banco, hasta industrias. Creemos que muchas cooperativas buscarán acceder, porque es con garantía del Estado, no van a tener que hipotecar sus chacras ni bienes propios”, atestó Oriozabala.



Asimismo, mencionó otro de los planes de acción destinado a la inversión agroindustrial, con $500 millones que serán distribuidos en créditos de hasta $40 millones, con tasa del 27%, pago a 5 años y seis meses de gracia. Mientras que se lanzará otra línea, también para el sector agroindustrial de $500 millones. Será para obras de gran envergadura y se otorgarán créditos de hasta $100 millones, con tasa del 22% y pago a 5 años, también con seis meses de gracia.



Finalmente, se trabajará con el Banco Macro en una línea de crédito específica para el sector ganadero, con subsidio, tasa y período de gracia de acuerdo a la actividad (ya sea producción primaria o industria cárnica).



“En fin, es un paquete completo de $4.700 millones, con inversiones de hasta $100 millones. Se trata de un plan muy específico y accesible para todos los productores, por eso, lo que vamos a hacer es un trabajo muy minucioso para analizar a quien se destinarán los distintos mecanismos, para que aquellos que están bancarizados no vayan a una línea del Ministerio no bancarizada, sino que vayan al banco”, manifestó el Ministro al explicar las manera de acceso.



Al tiempo que agregó que por ese motivo, “habrá un proceso de educación financiera, acompañamiento y ofertas de acuerdo a los productores, con herramientas reales y completas”.



Y concluyó: “Eso es lo que venimos trabajando: salir de la situación de sequía, para lo cual la provincia puso más de $100 mil millones en distintas líneas de subsidios; para ahora encarar un plan de inversión integral y permanente”.

Agregado de valor y consorcios productivos

Uno de los anuncios del gobernador que mayor expectativa generó en el sector productivo es la puesta en marcha del nuevo molino en Andresito para el sector yerbatero. De acuerdo a lo que explicó el ministro del Agro, Sebastián Oriozabala, “va a funcionar de forma consorciada con varias cooperativas que no tienen molino en Andresito. Van a trabajar con una marca conjunta, el molino le va a agregar valor y le dará a la provincia la oportunidad de vender más yerba canchada a otras provincias”.



“Es un proceso de inversión que se viene haciendo hace más de un año y en el segundo semestre de este año estará listo para poner en marcha. Es una inversión de cerca de $400 millones que constó de la compra de terreno, los galpones, el molino y la envasadora, entre otras cosas”, agregó.



Argumentó que será una marca de uso colectivo que permitirá estacionar la yerba de las cooperativas que no tengan molino propio y quieran sumarse. Se piensa que en un futuro próximo podría comenzar incluso a exportar a mercados internacionales, como el de Siria.



Consorcios

Por otra parte, también se trabaja en un sistema de consorcios de servicios rurales, para lo cual se destinarán $1.100 millones como primera inversión de un crédito a condiciones muy considerables que ya tomó la provincia. “Estamos terminando de hacer el plan de inversión y en el segundo semestre del año empezaremos con la constitución de seis consorcios rurales a lo largo de la provincia, en el marco de seis microrregiones. Cada región va a tener un consorcio que se le va a equipar con maquinaria: retroexcavadoras, motoniveladoras, todo un equipamiento con infraestructura y técnicos que van a acompañar”, adujo Oriozabala.



Explicó entonces que será un consorcio de privados, productores, cooperativas, gobierno municipal y provincial que trabajará en conjunto en pos del desarrollo productivo, encargándose de sistematización de suelos, arreglo de caminos, reservorios de agua.



“Es un proceso de manejo agroindustrial, en el marco de una política de estado sólida, como nuevo paradigma. Es ir específicamente a acompañar al productor a su chacra, sobre todo a aquel que no tiene forma de contratar el servicio privado y también ayudar a las municipalidades que a veces están desbordadas”, añadió.



Y contó que estos consorcios también tendrán una unidad de control y manejo de incendios rurales, que trabajará codo a codo con bomberos y ecología, aportando equipamiento y formando una gran red de contención agroecológica en Misiones.