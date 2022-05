martes 03 de mayo de 2022 | 6:02hs.

El poder adquisitivo de las familias cayó un 1,5% en el primer trimestre del año, de acuerdo a proyecciones que realiza la consultora EcoGo en base a datos del Indec y del Ministerio de Economía.



En este contexto, el consumo se estancó hacia el final de marzo como consecuencia de la suba del 6,7% en los precios minoristas durante ese mes. Entonces, se profundizó aún más la capacidad de las familias para hacer las compras de la canasta básica, pagar servicios o llenar el tanque del auto.



Por su parte, la medición de precios realizada por la consultora de Focus Market muestra una desaceleración en el nivel general pero aún con un piso muy superior al 5,5%. Mientras que la categoría Alimentos y Bebidas se ubica en el 5,9%.



Durante este mes por encima del promedio de la variación de precios estuvieron: Expensas con aumentos del 20%, Prepagas 6%, Servicio Doméstico 12 % y Colegios en el 9%.



Un reciente estudio de la consultora LLyC resaltó que los efectos de la inflación fueron similares en otros países de la región: “América Latina tuvo la inflación más alta del mundo durante el 2021 y eso provocó el aumento en el costo de vida, acrecentando la preferencia por las compras por cercanía y la tendencia del consumo local”, consignó.



Según este informe, los precios en categorías clave como alimentos y combustibles fueron los que los que lideraron las subas inflacionarias.



Luego, le siguen otros rubros de primera necesidad como ropa y calzado, vivienda, salud, bebidas no alcohólicas, autos, y viajes/ turismo, que afectaron directamente a las familias más vulnerables.



Precisamente, por el nivel de afectación que la inflación produjo en los salarios, uno de los nuevos hábitos que va redefinir el consumo de la región, según la consultora, es la mayor tendencia de los consumidores a “prestar más atención a los precios” a la hora de comprar.



Prevén inflación de 5,7% para abril

Más allá de que se evidencie cierta desaceleración con respecto al dato de marzo, los pronósticos privados en torno a la inflación de abril no son alentadores. Según proyectaron desde distintas consultoras, el Índice de Precios al Consumidor trepó en torno al 5,7%: las estimaciones oscilan entre 5,5% y 6%. El rubro alimentos volvió a crecer con fuerza, mientras que de cara a los próximos meses cabría esperar datos más bajos, aunque con un “piso” del 4%.



De hecho, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó días atrás que “la inflación de abril no viene bien”. Y, en relación al dato de marzo (6,7%), sostuvo que se trató de un “golpe” a la economía: “Porque tenemos nuestros propios problemas y además se ha sumado la inflación internacional, que está golpeando en todo el mundo”.