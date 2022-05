La Justicia sobreseyó al gobernador Gildo Insfrán

martes 03 de mayo de 2022 | 6:02hs.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue sobreseído en la causa que investigaba la contratación de The Old Fund para la reestructuración de la deuda provincial en 2010, un derivado de la conocida por entonces “causa Ciccone”.



Luego de diez años de investigación, el Juzgado de Instrucción N° 4 de Formosa resolvió sobreseer a Insfrán al entender que el gobernador actuó siempre en un marco de legalidad y que durante la reestructuración de la deuda pública de Formosa no hubo ningún acto relacionado a la contratación de The Old Fund ni específicamente con el servicio de consultoría acusado de irregularidades.



Los argumentos de la Justicia

Además, la resolución judicial hizo hincapié en que la reestructuración de la deuda formoseña no fue objetada por los organismos de control y fue cumplida tanto por Nación como por la provincia.



También remarcó que, durante la instrucción, los jueces federales Sebastián Casanello y Ariel Lijo acumularon pruebas que permitieron finalmente confirmar la legalidad del proceso de renegociación.



Al mismo tiempo, el sobreseimiento dictado por el juzgado subrayó la falta de relación entre los decretos firmados por Insfrán y la contratación de The Old Fund como asesora del proceso, lo que dejó probado, según el fallo, que esta consultora no intervino en el desarrollo y suscripción de los convenios.