Citan a Silvia Majdalani, ex subdirectora de la AFI

martes 03 de mayo de 2022 | 6:02hs.

La Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso decidió ayer citar para el próximo lunes a la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani y recibió al ex titular Gustavo Arribas, quien presentó un escrito y se negó a declarar sobre la denuncia de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos, entre 2015 y 2019.



Arribas había sido citado para el mediodía de ayer ya que había sido mencionado ante la comisión parlamentaria por algunos participantes de la reunión que se desarrolló en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que empresarios, autoridades de la AFI de la gestión macrista y funcionarios de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal hablaron sobre cómo impulsar causas contra gremialistas.



El titular de la Bicameral, Leopoldo Moreau (FdT), informó que la semana próxima convocarán a Majdalani mientras que en relación a Arribas contó que durante la audiencia se le leyeron los cargos que se le imputan, ante lo cual sus abogados presentaron un escrito “haciendo uso de su derecho constitucional”.



Además, Moreau contó que Arribas, en el escrito, “simplemente señala que, en virtud del derecho que tiene cualquier ciudadano, se presenta en la comisión pero no va a declarar, a la espera de la evolución de los expedientes judiciales”.



La Bicameral inició la investigación sobre la llamada Mesa Judicial Bonaerense luego de que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunciara ante los Tribunales Federales que había hallado un video de esa reunión de 2017 en la sede del Banco Provincia, en la que, luego se supo, participaron también espías en actividad.