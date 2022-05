Ituzaingó inició la campaña de vacunación antirrábica

martes 03 de mayo de 2022 | 6:04hs.

El municipio correntino de Ituzaingó, a través de la Dirección de Comercio, Bromatología y Zoonosis, inició ayer la campaña de vacunación antirrábica gratuita, que tiene como objetivo proteger la salud de las mascotas al evitar brotes de rabia y otras enfermedades en la comunidad.



Desde las 8, los vacunadores se apostaron en la esquina del salón de usos múltiples y en la esquina de la Comisaría Tercera, en el barrio San Jorge, para proceder a la vacunación de aquellos animales (perros y gatos) que eran llevados por su dueño o una persona responsable, con el fin de completar correctamente la constancia de vacunación.



Desde el municipio pidieron a la población que concurra al puesto de vacunación más cercano a su domicilio con su mascota. La jornada fue totalmente exitosa y celebrada por los vecinos de la localidad.



Hoy la vacunación continuará en el barrio General San Martín (ex 1.000 viviendas) de 8 a 12, en el Caps y en la plazoleta San Martín (calle D esquina calle 12).



Mañana continuará en el mismo barrio, pero en la calle 7 esquina calle C y en la plazoleta sobre calle D entre calles 4 y 5.



En tanto, el jueves continuara en el barrio Constituyentes (ex 231 Viviendas), también de 8 a 12, en la Plazoleta de la Madre (Apipé y 3 de Abril) y en el Concejo Deliberante (3 de Abril).



Por último, el viernes el personal del municipio estará en el barrio Centro, en el horario habitual, con dos puestos, uno en la plaza Centenario y el otro en la plaza San Martín.



Desde la comuna hicieron hincapié en que la vacunación es totalmente gratuita y anunciaron en caso de lluvia, se suspenderá la actividad hasta nuevo aviso.



Próximamente se informará el día y horario de vacunación en otros barrios de Ituzaingó.



Por otra parte, mañana se realizará en el Centro Cultural una charla informativa entorno a la temática “El vampiro y la rabia paresiante”.



Tiene como objetivo informar y poder dar frente a la rabia paresiante, patología que se viene presentando cada vez con mayor frecuencia en la provincia de Corrientes, sobre todo en las localidades de Ituzaingó, Virasoro y Santo Tomé.