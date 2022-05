Emilia Mernes: “Con Duki nos acompañamos”

martes 03 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Emilia Mernes, a sus 25 años, es una artista de proyección internacional que lanza su carrera solista. Vive entre Buenos Aires y Miami y está de novia con Duki.



Sobre su relación con el afamado rapero expresó en una entrevista con Gente: “Duki es mi novio, cada uno tiene su carrera por separado, obviamente, nos acompañamos mucho. Nos entendemos mucho, porque tenemos la misma vida y por ahí para tener una relación estable y sana está bueno entender y respetar el trabajo de cada uno y los momentos de cada uno.Y si él tiene que viajar a un lado y yo tengo que viajar para otro lado, nos acompañamos a la distancia”.



En otro pasaje de la charla, la joven recordó los tiempos en que sufrió bullying y pidió a los adultos que estén más atentos. “Fue difícil, me marcó mucho. Me pasó en el colegio. Sería bueno que hoy los adultos se ocupen del tema para que no suceda”.