Los títeres están de fiesta

martes 03 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Con la alegría del retorno a la presencialidad, marcando el tan ansiado reencuentro en vivo y en directo con la risa, mañana comienza una nueva edición del Kruvikas. Los muñecos del Festival Internacional de Títeres desfilarán por el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, los barrios más alejados del epicentro posadeño, el Centro Cultural Vicente Cidade, unidades penitenciarias, plazas, El Galpón, el Hospital de Pediatría y otros variados espacios con funciones gratuitas para todo público.



La maratón titiritera de este año intenta recuperar también su carácter internacional -tras la reapertura de las fronteras-. Así, participarán de esta edición grupos del norte de Brasil y de Asunción (Paraguay), además de elencos de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Misiones.



“Los títeres del Kruvikas tienen la particularidad de querer extenderse cada vez más y llegar a lugares a donde no suele llegar ni el teatro, ni los títeres. Siempre tratamos de llegar a la mayor cantidad de público posible, principalmente a aquellos que no tienen tanto acceso a la cultura y el arte, la idea es facilitarles ese derecho”, contó Tuni Bóveda, productora general del evento organizado por la compañía Kossa Nostra y con ayuda del Instituto Nacional de Teatro (INT), en diálogo con El Territorio.



“Estamos re contentos de recuperar la alegría en vivo y en directo”, agregó resaltando que este año el festival será por diez días. Desde mañana y hasta el domingo 8 las funciones serán en Posadas y abiertas al público y el epicentro de las presentaciones será el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento. En tanto, los demás días el Kruvikas saldrá a recorrer la Unidad de Inimputables de Posadas, la Unidad Penal de Menores, la Unidad Penitenciaria de Mujeres, el Hospital de Pediatría, la plaza San Martín, la Casa de la Cultura de Oberá, delegaciones y guarderías municipales de Posadas, la Casa de los Muñecos en Iguazú y escuelas de Virasoro Corrientes.



Con 19 años de trayectoria y un público que crece y ansía la gran fiesta titiritera, la intención de siempre es acercar el arte a todos con un festival caracterizado por la inclusión, la variedad y la calidad artística.



“Creemos que ahí radica la cuestión: en la función social del arte. Es una necesidad básica que todavía necesita ser resuelta. Por eso trabajamos por la garantía de este derecho”, destacó reflejando la esencia de la fiesta de muñecos que recorre la provincia contagiando alegría y “pachanga”, con espectáculos de calidad y variedad técnica y estética.



En ese sentido, la formación de un público exigente y diverso es otro de los fines: “La fiesta se completa con la presencia del público. Siempre proponemos la interacción con el otro, el intercambio. Todo lo que hacemos se refleja en la gran convocatoria, en la sonrisa de la gente, en los aplausos. Son varias generaciones de misioneros que acompañan siempre y que no sólo vienen en cantidad sino que también nos exigen calidad”.



Kruvikas 2022 ofrecerá también algunas sorpresas por parte de los organizadores. “Siempre hay presentaciones nuevas”, adelantó.



Un plato fuerte del evento será la varieté titiritera en el Cidade, con la participación de todos los elencos.



“Las varietés del Kruvikas son presentaciones exclusivas para esa fiesta y sólo quedan atesoradas en la memoria del público”, detalló quien con la cooperativa Kossa Nostra viene plantando la semillita de los títeres hace dos décadas.



El evento cuenta con el apoyo del INT, el Parque del Conocimiento, la Unam y la Municipalidad de Posadas.

Programa del Festival Kruvikas