Seguridad privada: capacitación constante y más empleo e inclusión

lunes 02 de mayo de 2022 | 16:48hs.

La industria de la seguridad privada, junto con los repositores de supermercado y empleados gastronómicos, es la puerta de ingreso al mercado laboral formal. Hoy, en Argentina alrededor de 150.000 personas forman parte de este sector de mano de obra intensiva que concentra en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires el 70% de la actividad.

Ante este escenario, Mega Seguridad ha asumido la necesidad de capacitar y profesionalizar a su fuerza de trabajo con dos objetivos claros. El primero, brindarles herramientas concretas que les permitan internalizar procesos y, el segundo, incorporar cada vez más herramientas tecnológicas para complementar las tareas de protección. En este sentido Mega seguridad trabaja para proveer a sus clientes tecnología preventiva contra distintos tipos de riesgo: incendios, intrusiones y rastreo vehicular donde el smartphone se torna el dispositivo de convergencia por excelencia.

"La irrupción de la tecnología en los ambientes laborales ha llevado a la seguridad privada a un nuevo escenario, donde personas y tecnologías conviven con el objetivo de minimizar riesgos y aumentar la tranquilidad de nuestros clientes, ya que la tecnología ha sido el principal motor de cambio en este rubro", detalló Cristian Stanganelli, director general de Mega Seguridad,.

Para Mega Seguridad cada nuevo cliente que se suma es una gran responsabilidad que los lleva a mejorar día a día, debido a que su misión como empresa es proteger con tecnología de vanguardia a sus clientes y sus bienes dentro de la región. Por esta razón alienta a sus usuarios a que se empoderen utilizando las mejoras que brinda SmartPanic, aplicación con que cuentan los clientes de Mega Seguridad para estar informados y protegidos a través de diferentes funciones de dicha App.

Mega seguridad entiende que el mercado de la seguridad remite a una de las emociones básicas más importantes: el miedo, por lo que la necesidad que tiene que cubrir el servicio es la de tranquilidad para los usuarios a partir de su contratación. Por esta razón la demanda de los clientes y potenciales clientes se basa en tres aspectos principales: confianza, profesionalismo y servicios.

Confianza desde el punto de vista de dar detalles de la vida cotidiana a personas que no conoce (la empresa y sus empleados) por ende este aspecto se construye en el día a día a medida que la relación cliente-empresa se desarrolla.

Cuando el mercado demanda profesionalismo por parte de una empresa de seguridad principalmente se refiere a que la empresa demuestre que conoce lo que hace, que respeta y sigue protocolos y que tienen seriedad a la hora de trabajar, mientras que cuando demanda servicios los clientes esperan que los servicios ofrecidos sean reales y no falsas promesas ya que a la hora de vender muchas veces o bien por malos entendidos o por falta de profundidad en las explicaciones o comunicaciones acerca de lo que la empresa puede y no puede hacer, generan desconfianza al punto de no contratar o dar de baja el servicio.

Por todo esto trabajar en Mega seguridad es una gran responsabilidad y también un constante aprendizaje para todos los miembros del equipo ya que según comentó su gerente general, Guillermo Poujade “el foco está puesto en la especialización de la gente a través de capacitaciones a lo largo de todo el año en forma de programas de capacitación para las diferentes áreas. Buscamos que cada miembro de Mega seguridad sea un especialista", expresó Poujade.