Impulsan serenos comunitarios para combatir la inseguridad

lunes 02 de mayo de 2022 | 6:03hs.

La promoción de serenos comunitarios y la instalación de cámaras en diferentes puntos de la ciudad son herramientas impulsadas por el Ejecutivo municipal para combatir la creciente inseguridad que se registra en la ciudad de Oberá.



En el último mes y medio hubo que lamentar tres homicidios, robos y diferentes hechos delictivos que movilizaron a la comunidad con marchas en reclamo por mayor seguridad.



En ese contexto, la Defensoría del Pueblo de Oberá organizó una Mesa de Diálogo por la Seguridad, evento que se realizó el último miércoles en el Cine Teatro Oberá.



Participaron autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado, referentes de diferentes foros de seguridad, vecinos y comerciantes autoconvocados.



En líneas generales, los participantes coincidieron en la necesidad de reforzar la prevención en la vía pública, para lo que solicitaron más personal y recursos a la Unidad Regional II de Policía.



También se hizo hincapié en el avance de las adicciones y su estrecha relación con el tráfico de drogas. Asimismo, varias voces critican la denominada “puerta giratoria” de la Justicia, ante lo cual reclamaron leyes más firmes en el combate del delito.



Entre los invitados estuvo el intendente Pablo Hassan, quien mencionó que en su agenda se destacan dos iniciativas relacionadas a la lucha contra la inseguridad, las cuales ya fueron giradas para su tratamiento en el Concejo Deliberante.



Se trata de proyectos para la instalación de cámaras de seguridad y promoción de serenos comunitarios a través de los foros de seguridad barriales.



En tanto, presentó un plan de deporte comunitario para detectar consumo problemático de sustancias.



Coordinar acciones

El rol de los serenos comunitarios deberá contar con un marco legal que determine funciones y responsabilidades, cuestiones a regular por el deliberativo local.



En la Mesa de Diálogo por la Seguridad también participó Ariel Marinoni, subsecretario de Seguridad y Justicia de la Provincia, quien consideró viable la propuesta del intendente obereño, al tiempo que remarcó la necesidad de coordinar acciones con las diferentes comisarías.



También asistieron el jefe y el subjefe de la Policía de Misiones, el comisario general Carlos Miguel Merlo y el comisario general Víctor Eduardo Maj, respectivamente.



En la ocasión, el responsable del 911 dio detalles de la instalación de un tótem de seguridad en la plaza San Martín, como también del despliegue de 4500 metros de fibra óptica para transferencia de datos del sistema de seguridad por cámaras monitoreado por la Policía.



Carlos Bernhardt, defensor del Pueblo de Oberá, fue el anfitrión del encuentro.



“Notamos que se incrementó la violencia de los delitos en Oberá. No sabemos si existen estadísticas oficiales, pero es innegable que los hechos son más violentos y la sociedad reclama medidas para paliar la situación”, subrayó.



En ese marco, ponderó la necesidad de escuchar a los representantes de los diferentes estamentos para arribar a conclusiones que aporten soluciones.



De todas formas, luego de la Mesa de Diálogo reconoció que “no logré el objetivo que tenía porque se escuchó demasiado a los funcionarios y poco a los vecinos. Se escucharon un montón de proyectos, cosas que no convencen. Cháchara es el término indicado”.



Y agregó: “No se dio el diálogo que buscaba. Fue casi un monologo dónde los funcionarios expusieron sus logros, por llamarlo de alguna manera. Me hago cargo de lo que salió mal, pero seguiremos trabajando para arribar a soluciones concretas”.



Reclamo a la Justicia

Los vecinos que brindaron su testimonio fueron referentes de comisiones barriales y foros de seguridad, como también de los comerciantes autoconvocados, tal el caso de Adriana Kosnicki, quien mencionó que parte del sector que representa reclama por la libre portación de armas, sin dudas la postura más extrema de la noche.



A su turno, Manuela Morales, presidenta del foro de seguridad de Villa Svea, lamentó que en su barrio avanzan las drogas y los robos.



“Necesitamos que la Policía no sólo recorra la Avenida de los Inmigrantes (la principal del barrio), sino que patrullen Picada Sarmiento, Kilómetro Cero y otras zonas. Tiempo atrás se incendió el destacamento policial del barrio, que no tenía conexión de agua ni teléfono. Necesitamos que lo reactiven y lo doten con las condiciones mínimas para el personal que esté a cargo”, puntualizó.



Rubén Amaral, del foro de seguridad de barrio Norte, alertó que “conocemos chicos que delinquen desde los 10 años, ya son mayores de edad y siguen en la misma. Muchas veces la Policía hace su trabajo, pero lo que no ayuda es la famosa puerta giratoria de la Justicia. Creemos que hace falta más firmeza por parte de fiscales y jueces”.



En el mismo sentido se expresó Carlos Acuña, titular del foro de seguridad de Villa Kindgreen, al tiempo que remarcó el avance del flagelo de las adicciones.



“Necesitamos que activen los playones deportivos para tratar de sacar a los chicos de las drogas, un drama que hacen estragos en todos los barrios. Y está fallando la Justicia, porque no puede ser que agarren a un ladrón, esté preso dos horas y lo liberen. Como que buscan que los vecinos se cansen y actúen por mano propia”, opinó.



Entre otras iniciativas se destacó la del foro seguridad de Villa Barreiro que organizó una rifa para la adquisición de cámaras de seguridad.