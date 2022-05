Herrera Ahuad hizo anuncios, habló de crecimiento y reclamó a Nación

lunes 02 de mayo de 2022 | 6:06hs.

Durante una hora y media de discurso, el gobernador Oscar Herrera Ahuad dio a conocer lo desarrollado durante el 2021 y los proyectos a poner en marcha, en el marco de un programa que resumió en cinco puntos, en base a “un Estado moderno y eficiente”, con todo el potencial, al definir como una provincia start up, es decir, entendiendo a partir de la propuesta moderna, a una apuesta al uso de la tecnología y al crecimiento acelerado.



Realizó diez anuncios destacados, muchos de ellos apuntando a sostener el desarrollo de la provincia, además de concretar un fuerte reclamo a la Nación. En este último punto, hizo propias las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira -quien lo acompañó durante su discurso-, en el marco del reclamo realizado al presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que se incluya a Misiones en el proyecto nacional de extensión del gasoducto.



Pidió “inclusión energética y gasífera ya para Misiones, urgente solución a las asimetrías de la Nación con nuestra provincia: zona aduanera comercial especial, compensación energética y actualización de la coparticipación federal de impuestos, que devuelva el esfuerzo económico y ambiental a los misioneros. Vamos a seguir exigiendo el justo reconocimiento de nuestros derechos, porque nunca negociaremos los intereses de nuestra gente”, sostuvo en el marco de un cerrado aplauso que acompañó la culminación del discurso del mandatario provincial.



Destacó que este fue “un año de transición, de recuperación, y de consolidación” al plantear que “en la tierra colorada surge una visión distinta, que no cree en grietas ni exclusiones”.



Como conclusión, Herrera Ahuad indicaría que esta vez el repaso no pretendía ni ser exhaustivo ni inventarial, sino “señalar los puntos centrales que se constituyen como ejes de un proyecto de desarrollo que construimos entre todos, y hacen de Misiones un ejemplo a nivel nacional y regional”.



Los anuncios

Durante el discurso, el gobernador realizó diez importantes anuncios, además de citar numerosas iniciativas en marcha, que tuvo la aprobación de los diputados con cerrado aplauso. En orden de importancia, se puede resumir esos puntos.



Uno de los anuncios más importantes, como adelantó El Territorio en su edición del sábado, estuvo destinado al sector agrario.



La asistencia apunta desde el pequeño productor hasta el sector agroindustrial, con un total de 4.700 millones de pesos, entre créditos y aportes no reembolsables.



El gobernador incluyó el anuncio de un nuevo fondeo de 1.000 millones de pesos al sector agropecuario y la puesta en marcha de una línea específica de 500 millones de pesos para productores ganaderos y las industrias de la cadena cárnica.



Del mismo modo, la asignación de 250 millones de pesos no reintegrables para mitigar y continuar acompañando el impacto de la sequía y los incendios sobre las distintas chacras misioneras y 200 millones de pesos para línea de créditos no bancarizadas.



Además, realizó otro anticipo para el sector, como la ejecución de un fondeo de 2.700 millones de pesos para créditos con tasa subsidiada destinados a la recuperación de la capacidad productiva, tanto para productores primarios como para el sector agroindustrial.



Molino de yerba mate

Herrera Ahuad anunció que este año entrará en funcionamiento el molino de yerba mate que se comenzó a construir en 2021 en Andresito. “Esto permitirá la compra de hoja verde a pequeños productores y cooperativas, incrementando la producción exportable de yerba mate con la garantía de precios cada vez más favorables para nuestros pequeños productores yerbateros, para quienes buscamos sostener el precio de 60 centavos de dólar por kilo de hoja verde”, dijo.



Añadió que además con “el Fondo de Crédito Misiones hemos financiado más de 1.600 emprendimientos de todos los sectores, por un monto mayor a los 800 millones de pesos. Este año lanzamos varios programas con un enfoque estratégico para nuestro modelo de desarrollo: Anuncio que próximamente lanzaremos el Programa de Microcrédito Solidario”.



Ante el desempleo

Al referirse a la situación de pobreza, indigencia y desempleo, planteó que “es un desafío en una población joven como la nuestra, deben ser asumidos por un gobernante, para resolverlos”.



Por ello, anunció “el programa de fomento de la producción y el empleo joven misionero, destinado a inversiones en industrias vinculadas al conocimiento”.



Ventana jubilatoria

Otro de los anuncios realizados por el mandatario provincial estuvo dirigido a “la puesta en vigencia de un régimen de ventana jubilatoria y de moratoria previsional a través del Instituto de Previsión Social de la provincia, para los trabajadores públicos provinciales y municipales”.



Otros anuncios

Incluyó en la lista de anuncios las obras previstas en el Aeropuerto de Posadas, desde junio.



“En cuanto a la conectividad, se avizora un panorama muy positivo. Misiones contará este año con un total de 85 vuelos semanales, una cifra histórica”, afirmó.



Añadió “el proceso de institucionalización para la creación del municipio número 78 de la provincia de Misiones, en Fracrán” y “la construcción de una cancha de hockey sintético en Oberá”.

Un recinto lleno con diputados e invitados

En el marco de la apertura de sesiones y en su tercer discurso de gestión ante la Legislatura, Herrera Ahuad estuvo acompañado, además de Rovira, por el vicegobernador Carlos Arce, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti, además de diputados nacionales invitados, intendentes y la presencia de todos los legisladores provinciales. Más un pleno acompañamiento de la población en la explanada de la Cámara de Diputados, desde donde siguieron el discurso que arrancó a las 9.06 y se extendió hasta las 10.42. En un hora y 36 minutos de discurso desplegó lo realizado y las ideas a ejecutar en unas 24 carillas.

Las gestiones en municipios como Posadas y Oberá

El mandatario provincial hizo un breve repaso sobre lo que se viene realizando en ciudades como Posadas y Oberá, al igual que en otros municipios. En cuanto a la ciudad capital sostuvo que “ha pasado de ser una ciudad administrativa con poco desarrollo económico y productivo, alejada del río, sin servicios, a transformarse en un centro regional de innovación en crecimiento constante, una ciudad universitaria, con la mejor costanera del país, playas abiertas al turismo y los vecinos, desarrollos urbanos públicos y privados, industrias y empresas tecnológicas, y un complejo de enclaves que operan como nodos dinamizadores, nuestros parques del conocimiento, la innovación, industrial, de la salud, donde se conjugan la visión de gobierno, la inversión inteligente y el talento profesional para traccionar las fuerzas creativas hacia una auténtica ‘smart city’”.



Del mismo modo citó a Oberá, “que comenzó una transformación nunca antes vista. Allí anunciamos la modernización del transporte luego de 50 años, con un plan exigente para mejorar el servicio; iniciamos un plan de obras”.



Además recordó todas las obras viales, más extensión de agua potable en diversas comunas.

Las bases del gobierno para el desarrollo de la provincia Recuperación laboral tras la dura pandemia Opositores, con miradas críticas sobre el discurso del gobernador