Recuperación laboral tras la dura pandemia

lunes 02 de mayo de 2022 | 6:04hs.

Al realizar el repaso realizado durante el año, fueron varios los aspectos reconocidos con aplausos como muestras del acierto de gestión durante el año.



Uno de los aspectos fue cuando el gobernador Oscar Herrera Ahuad habló de los efectos de la pandemia. “La afectación poblacional en cantidad de contagios fue de solamente el 6,52% en el territorio provincial, mientras que en todo el país el promedio ascendió al 19,63%”, sostuvo para recibir el reconocimiento de los presentes con aplausos.



“Tuvimos el índice de contagios por Covid-19 más bajo de la Argentina, un indicador de la acertada estrategia y calidad de nuestro sistema de salud”, afirmó.



Empleo

Al hablar de empleo, recordó “tuvimos una recuperación sorprendente, y logramos niveles récord de crecimiento del empleo privado a nivel país, con un incremento provincial interanual del 5,5%, que tiene picos en Puerto Iguazú, con un 13,4%, seguido de San Javier con un 10,7%, y Eldorado con un 8,1%. Posadas, con el mayor número de trabajadores privados de la provincia, tuvo un excelente incremento del 5,5%”.



Indicó en otro tramo de su discurso que el año pasado Misiones incrementó sus exportaciones en un 18,6%, alcanzando casi 500 millones de dólares. “Un total de 55 nuevas industrias se radicaron en Misiones en 2021, lo que implica un crecimiento del 52,7% respecto del año anterior”.



Al destacar la importancia de la industria como un eje central de la evolución de la matriz productiva misionera, detalló que se trabaja “en dos líneas: Industria 4.0 y Marketing para industrias. Llevamos adelante 19 iniciativas de parques y áreas industriales en Misiones”.



A su vez, afirmó que el Puerto de Posadas empezará a funcionar en la segunda mitad de este año, con equipamiento de tecnología alemana de primera calidad.



Detalló que “Misiones se desarrolla y crece con recursos propios, gracias a una política fiscal ordenada cuyo objetivo radica en garantizar el bienestar de nuestra gente. En este sentido, nuestra provincia lidera el ranking de recaudación a nivel país, pero esto no es algo fortuito. El crecimiento de los tributos provinciales refleja las políticas fiscales y económicas de vanguardia que lleva adelante nuestro proyecto”.



El fallido presupuesto

No obstante, lamentó que no se aprobara el Presupuesto nacional, que facultaba “otorgar beneficios impositivos para compensar asimetrías macroeconómicas de la región, la Zona Aduanera Comercial Especial; incluía un plan de obras por $90 mil millones, así como la ley de financiamiento educativo, el plan de refinanciación de las deudas con Cammesa y su compensación con las acreencias que tiene la provincia en concepto de regalías, entre otros beneficios que se perdieron”.



No obstante, al indicar que seguirá “defendiendo los derechos de Misiones en todos los frentes”, lo hará en el marco del diálogo como forma de construcción política.



Medidas económicas

Luego repasó las medidas económicas destinadas a sostener a los sectores afectados por la pandemia, como poner a disposición el Fondo de Crédito Misiones el acceso al financiamiento de todos los sectores con requisitos mínimos para sostener el sistema productivo.



“Por su parte, los programas Ahora lograron un éxito comercial sin precedentes en el país”. Indicó que “con todos los programas Ahora se efectuaron ventas por más de $7.000 millones en el año”.



Salarial

“En materia salarial, durante el año 2021, los aumentos otorgados a la administración pública provincial se encontraron entre los primeros a nivel nacional en términos porcentuales de incrementos otorgados, lo que demuestra la vocación de cuidar el poder adquisitivo de nuestros trabajadores públicos. Ningún agente de la administración pública recibió incrementos salariales por debajo de la tasa de inflación anual registrada en el año 2021. Esto hace a la dignidad de nuestros trabajadores”, planteó.



Electrificación rural y resolución

Por otro lado, en relación a electrificación rural adelantó que se financiarán obras para la zona sudeste de la provincia, a través de Aportes No Reembolsables (ANR) por un monto de $400 millones. El tendido de líneas eléctricas se desarrollará en los departamentos de Apóstoles, Candelaria, Capital, Concepción de la Sierra, Leandro N. Alem, Oberá y San Javier.



En su repaso de gestión recordó que en enero de 2022 entró en vigencia la Resolución 170 del Instituto Nacional de la Yerba Mate “que determina un ordenamiento equitativo de las nuevas plantaciones de yerba mate para evitar una sobre oferta de hoja verde”.



Consideró “una medida absolutamente necesaria para lograr el equilibrio entre oferta y demanda, para cuidar a la familia agraria”. Por ello sostuvo que el gobierno respalda y defiende la Resolución 170 con absoluta convicción.

Herrera Ahuad hizo anuncios, habló de crecimiento y reclamó a Nación Las bases del gobierno para el desarrollo de la provincia Opositores, con miradas críticas sobre el discurso del gobernador