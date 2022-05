Opositores, con miradas críticas sobre el discurso del gobernador

lunes 02 de mayo de 2022 | 6:04hs.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad inauguró ayer las sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes de Misiones. En su mensaje, de 25 páginas, resumió lo trabajado durante 2021 y marcó los lineamientos para este año.



Los diputados provinciales escucharon atentamente el discurso de apertura del mandatario, esta vez, en el recinto de la Legislatura, lo que significó el regreso de la presencialidad plena desde el arranque de las sesiones.



En este sentido, por un lado, se destacaron las medidas anunciadas en materia de producción y desarrollo. Por otro lado, consideraron que faltaron mencionar algunos temas, ligados a la grilla docente. En todos los casos, coincidieron en el retorno a la presencialidad plena de las sesiones.



Tras su mensaje en el recinto, Herrera Ahuad dialogó con la prensa y señaló que el discurso “tuvo que ver con la línea que estamos trabajando, con las perspectivas que nos espera el 2022 en un contexto difícil, con el contexto inflacionario que no deja hacer muchas previsiones, pero nosotros venimos con un diseño de proyectos para permitir dinamizar la economía”.



Política pública como eje

Un punto de coincidencia del discurso fue que el foco estuvo puesto en diversas políticas públicas en pos de desarrollo económico.



El primero en referirse al discurso fue Ricardo Wellbach, ministro de Coordinación de Gabinete, quien dijo que “fue un anuncio con una gran consideración, con equilibrio en nuevas tecnologías pero fundamentalmente apuntando a lo productivo, con acceso a nuevos empleos, y la parte previsional que era una demanda muy fuerte en todos los sectores del empleo público”.



El diputado Martín Cesino manifestó que “fue un discurso muy serio, responsable y coherente con lo que venimos haciendo hace años, consolidando en estos dos años especiales y en este de transición, el crecimiento y desarrollo de las políticas de la Provincia”.



Asimismo, destacó que en parte del mensaje se hizo mención al “sostenimiento y acompañamiento a los sectores productivos, a la matriz primaria y a los pequeños y mediados productores, de seguir consolidando la industrialización, porque son el motor de la economía de Misiones, lo mismo que el turismo”. Y destacó la referencia a los reclamos históricos que viene realizando la provincia para compensar las asimetrías, y también el pedido del artículo 10 y el área aduanera.



En tanto, Sonia Rojas Decut indicó que “el gobernador delineó todo nuestro proyecto político y el trabajo que lleva adelante con una planificación estratégica de resultados de políticas públicas que tiene en el centro a la persona. Se redobla el compromiso para poner todo el esfuerzo, la voluntad para poder prepararnos y cumplir con nuestras funciones de la mejor manera posible y lograr la transformación”.



Por el retorno a la presencialidad en la Legislatura, Rojas Decut consideró que “es el resultado de una política de cuidado” y que “será un gran desafío, con ejes de mucho trabajo”.



Estudiarán lo anunciado

Tras el discurso, el legislador Ariel ‘Pepe’ Pianesi manifestó que “hay un trabajo técnico para hacer, vamos a estudiar los porcentajes y las estadísticas que escuchamos en palabras del gobernador”. Acotó que “faltaron temas que son parte de la agenda provincial. Esperábamos una modificación de la grilla salarial docente, que es una demanda que tiene muchos años. Esperábamos también beneficios para quienes quieran invertir en Misiones y también que se hable en materia impositiva, ya que creemos que los Ingresos Brutos es un sistema que agobia y atenta contra la inversión”.



Por su parte, Germán Kiczka cuestionó el discurso del gobernador y los números brindados. “Habló de un 5% de generación de empleo, y a la vista no es un número así”, dijo. Al mismo tiempo catalogó “el discurso como Posadascéntrico” y que “hubo cuestiones que llamaron la atención, pero fue un discurso que no fue muy lejos del que esperaba”.



Jorge Lacour, de la UCR, consideró que en el discurso “hubo cuestiones que plantearon que no existen y que no se ven al caminar diferentes ciudades y pareciera que existen dos provincias”. “Lo que se tiene que plantear es cómo hacer que las empresas se queden, que tiene que ver con la cuestión impositiva, de generar a las firmas un lugar seguro y previsible para trabajar”, adujo.



Regreso de la militancia

Después de dos años, la calle Ivanowski al 1.900 frente a la Cámara de Representantes volvió a congregar a miles de militantes desde tempranas horas para escuchar el discurso del gobernador Oscar Herrera Ahuad. Banderas y carteles formaron parte del inicio de apertura de las sesiones ordinarias del Ejecutivo misionero. Cánticos, redobles de tambores y aplausos acapararon la atención antes y después del discurso del gobernador.



Al finalizar, la algarabía tomó protagonismo entre los militantes, que se arrimaron cerca de las vallas para luego obtener una foto con Herrera Ahuad, como también con el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.

