lunes 02 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Por Ramón Claudio Chávez Ex juez federal

Nuestro noviazgo con la Raela estaba lleno de lentejuelas, esas que hacen ruidos, como cuando abrís una puerta y se tocan los vidrios colgantes que adornan la entrada.



Disfrutamos mucho los viajes, las tardes de otoño, los mimos y las miradas positivas que tratábamos de brindarnos hasta en los momentos de dificultades.



Cualquiera de los dos sabíamos que lo mejor era hablar las cosas de frente, aunque puedan ser dolorosas.



El gordo Enrique Omar Dirieu me invitó para ir al boliche un sábado:



–Venís con tu novia si querés, yo invité a dos amigas de Eldorado que están estudiando en el Profesorado Elemental.



La Raela no iba a salir el sábado porque era el cumpleaños de su viejo y era costumbre en la familia que estuviesen todos para esos acontecimientos.



–Si venís solo, haceme la pierna, a las pibas las conozco poco, quiero ver si tengo alguna chance con cualquiera de las dos, pero no quiero hacer de Lazarillo de Tormes: llevarlas al boliche para que terminen bailando con cualquiera y yo mirando las luces de la discoteca.



–Yo te banco, Omar.



El viernes me cruzo un rato con Raela y ella no deja pasar la oportunidad para enrostrarme:



-Me imagino que te vas a portar bien...



A las diez y media de la noche del sábado estábamos en “Yara” para disfrutar de la noche, que iba a traer más de una sorpresa.



No eran dos las amigas del gordo, eran tres. Con buena onda, una de las chicas me presenta a Giovanna.



–Es una amiga de Buenos Aires que está unos días de paseo por el pueblo.



Era una morocha muy linda, con cara de gitana, cabellos ondulados y mirada penetrante.



Nos acomodamos los cinco en esas butacas blancas bajas con una pequeña mesa en el medio que se usan en los boliches bailables para ganar espacio.



Los dos nos ubicamos en el medio de nuestra compañía, pedimos una ronda de whisky y divagamos en voz alta sobre lo lindo de la noche y la música que sonaba en el aire.



Omar empezó a bailar música disco con una de las chicas y Giovanna me toma de la mano para llevarme a la pista.



Mientras danzábamos, la morocha me miraba intensamente, mientras que el vaivén de su cuerpo era como un balanceo suave de un junco delicado junto al río.



Estuvimos así un rato y nos sentamos los cuatro, nuestra otra amiga permaneció bailando.



Le miré a Omar y me hizo seña con el pulgar para arriba, me tranquilizó porque no lo estaba bancando.



Cuando largaron los lentos, la morena me hace un gesto para bailar, no puedo negarme, sería poco caballero.



Su voz en mi oído cascabelea y me dice:



–Negro, yo quiero salir con vos, yo sé que qué estas de novio con una piba, pero a mí eso no me importa.



Me abrazó con fuerza y siento su boca fresca con dulce aroma a hierbabuena besándome el cuello.



Como para tratar de zafar, le pregunto:



-¿Por qué te interesas en mí sin conocerme?



-¡Porque me gustás mucho y sé que sos de buena madera.



-Es la primera vez que me ves.



–Yo no soy de equivocarme -me contesta.



Seguimos bailando apretados con el sabor de su perfume envolvente.



Nos sentamos y pido algo más de whisky, nos reímos entre todos de cosas triviales, compartimos ese momento de alegría, mientras Giovanna me tomaba de la mano.



Bailamos de nuevo, mientras la noche avanzaba cómplice en el embrujo, siento latir su pecho y me cargo de remordimiento.



A las cuatro y media invento un pretexto pueril pero contundente, para irme del boliche y no subirme a ese expreso de madrugada que me llevaba por delante.



Omar Dirieu se dio cuenta; la morena con cara de gitana me susurra al oído:



–Yo me voy el miércoles, buscame mañana, el lunes o el martes, quiero verte.



-Dale -contesto.



Me despido de las chicas del profesorado, la cara de gitana me regala un beso. Le saludo a Lupín , al Negro Bogado que estaban en el boliche y me dicen:



–¡Que nochecita, Negro!



Al día siguiente estoy con la Raela, me cuenta del cumpleaños y me pregunta:



-¿Cómo te fue…?



–¡Me hiciste falta!