Carla Vizzotti pidió la política de reducción de daños

lunes 02 de mayo de 2022 | 6:02hs.

La ministra de Salud Carla Vizzotti habló ayer sobre la despenalización del consumo de drogas y planteó que se debe implementar una “política de reducción de daños” para “prevenir” a la población y que no caiga en las adicciones. Aclaró también que la idea del folleto que se repartió en la ciudad bonaerense Morón “no era estimular el consumo de drogas”.



La ministra de Salud analizó ayer lo que sucede en Argentina en torno a la cuestión del consumo de drogas. “Siempre es mejor dar los debates que meterlos debajo de la alfombra”, remarcó.



En ese sentido, hizo mención al episodio ocurrido en Morón la semana pasada, donde se distribuyeron folletos con “recomendaciones” para los jóvenes en caso de consumir algún tipo de droga. “El folleto de Morón no era estimular el consumo. Se perdió la posibilidad de tener un debate serio”, aseguró la ministra de Salud.



Este hecho instaló nuevamente el debate sobre la despenalización de la droga y el consumo: “Hay que implementar la política de reducción de daños”, refirió Carla Vizzotti, ya que “la política de reducción de daños hay que implementarla, hay que hacer prevención para que no se ingrese en el consumo”, indicó en sus declaraciones.



Al mismo tiempo apuntó contra aquellos que usan este tipo de situaciones con fines políticos: “La disputa partidaria tiene un límite, en el medio hay gente”, consideró. También explicó cuál es la situación del Reprocann, la norma que habilita el registro de cultivos de cannabis controlados y bajo seguimiento del Estado.



“Nosotros reglamentamos la ley para hacerla menos restrictiva”, aclaró la ministra, y agregó: “No estoy conforme con el Reprocann. Fue un paso inmenso, pero a medida que va marchando requiere más objetivos”, por lo tanto es necesario “comunicar más y mejor”, concluyó.