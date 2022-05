Encontró a su vecino muerto dentro de un pozo de agua

lunes 02 de mayo de 2022 | 6:03hs.

Un hombre de 64 años fue encontrado sin vida dentro de un pozo de agua del barrio San Miguel de la localidad de Oberá y la Policía de Misiones y la Justicia local investiga las circunstancias del hecho.



Según consignaron voceros de la Policía de Misiones, el hecho fue descubierto ayer por un vecino y el fallecido fue identificado como Raúl Liberato Ayala (64).



Efectivos de la Seccional Quinta de la Unidad Regional II tuvieron que intervenir en un domicilio ubicado sobre la calle 4 del citado barrio obereño y al constatar la presencia de un cuerpo sin vida solicitaron colaboración de personal de Bomberos.



Luego de varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron sacar el cuerpo del pozo de agua y por disposición del médico policial interviniente se ordenó autopsia para determinar la causa de muerte.



Una fuente consultada comentó que por el momento no se encontraron elementos para sospechar de un hecho violento, aunque hasta que no se conozcan los resultados de los forenses no se puede descartar ninguna hipótesis. Interviene el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.