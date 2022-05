Tres décadas de agasajar a los trabajadores

lunes 02 de mayo de 2022 | 6:04hs.

Como se realiza desde hace 30 años (a excepción de los dos años de pandemia), esta oportunidad no fue diferente.



El municipio de Puerto Libertad brindó el tradicional agasajo con motivo de celebrarse el Día del Trabajador.



Luego de no realizarse la tradicional cena show para los vecinos del centro urbano, de las colonias rurales y aldeas mbya guaraní de Puerto Libertad, volvió la convocatoria en el polideportivo municipal “Pedro Antonio Riveros”, luego del receso por la pandemia del Covid-19.



Cena show con el grupo “Potencia Cervecera” esta vez y posterior baile popular fue la propuesta que viene repitiéndose desde hace tres décadas, como el Día de la Madre, el Día del Niño y el Encuentro del Movimiento. La singularidad del festejo es que las mencionadas fechas son consideradas como una cuestión de Estado, pasaron distintas administraciones y dichas celebraciones cobran año tras año renovados bríos. Alrededor de dos mil personas compartieron el evento, que tuvo en el inicio la plegaria de parte del párroco, Silvano Jedryka para posteriormente saludar a los presentes en la conmemoración, el intendente, Fernando Ferreira y el ex gobernador de Misiones, Hugo Pasalaqua, quien estaba de visita a la localidad.