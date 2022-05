Lula propone crear el “sur”, la moneda única latinoamericana

lunes 02 de mayo de 2022 | 6:02hs.

El ex presidente de Brasil y precandidato para las elecciones de octubre, Lula da Silva, propuso la creación de una moneda común en América Latina para evitar “depender del dólar” estadounidense.



La idea la plantearon dos economistas alineados al ex mandatario y forma parte del programa que busca llevar adelante en los próximos comicios en los que competiría con Jair Bolsonaro, que apuntará a una reelección.



“Vamos a restablecer nuestra relación con América Latina. Y si Dios quiere, crearemos una moneda en América Latina, porque no tenemos que depender del dólar”, dijo Lula en un discurso en el Congreso Electoral del Partido Socialismo y Libertad, en el que el partido declaró su apoyo a su candidatura a la presidencia en las elecciones de octubre.



Se trata de uno de los puntos del programa económico de la campaña del Partido de los Trabajadores (PT) impulsado por el economista Gabriel Galípolo, ex presidente del Banco Fator, y asesor de Lula.



En un artículo publicado en el diario Folha de Sao Paulo, firmado por el economista y el ex alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, ambos promueven la aplicación de una moneda única, en un modelo similar al euro europeo, como una forma de incrementar la integración regional y fortalecer la independencia monetaria de la región.



“La creación de una moneda sudamericana podría impulsar el proceso de integración regional, marcado por la lentitud y los momentos de retroceso, y reforzar la soberanía monetaria de los países sudamericanos, que se enfrentan a limitaciones económicas debido a la fragilidad internacional de sus monedas”, dice el artículo.



Además, Haddad y Galípolo afirman que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia, por la invasión de Ucrania, demostraron una vez más que los países con monedas más débiles están más sujetos a las limitaciones que generan las subidas y bajadas del mercado financiero internacional.



Sería una moneda digital, emitida por un Banco Central Sudamericano.