Esperan un rebrote de casos de Covid-19 en invierno

En el cierre de la Semana de la Vacunación de las Américas que se realizó el sábado en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, en el departamento salteño de Cafayate, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, indicó que en lo que queda del otoño y el invierno se espera un rebrote de casos de Covid-19. Sin embargo, afirmó que la prevención otorgada por la vacuna puede generar la baja en el agravamiento de los contagios.



“El 82 por ciento de la población argentina tiene el esquema de vacunación completo”, destacó la ministra al sostener que si el país pudo sobreponerse a la pandemia fue gracias a la vacunación y las acciones preventivas.



Vizzotti sostuvo que “desde lo personal fue la responsabilidad más grande de nuestras vidas sin lugar a dudas”. Aclaró que con la vacuna contra la coronavirus no se logra la llamada “inmunidad de rebaño, porque no dura para siempre”, y si bien la inmunización permitirá la baja de casos, nunca se podría llegar a cero, como sucede con enfermedades como el sarampión.



Al igual que el infectólogo Pedro Cahn en su visita a Salta, Vizzotti recomendó continuar con el uso del barbijo como medida preventiva, así este no sea obligatorio, no sólo para prevenir el Covid, sino también las gripes que empiezan a manifestarse en esta estación.



En cuanto a la posibilidad de que el virus Sats-Cov-2 pase a ser de circulación estacional como muchos otros, la ministra indicó que aún se está transitando ese camino para observar el comportamiento de los números con el inicio del frío. Refirió que la tendencia de aumento en los casos debe llegar a porcentajes bajos para poder afirmar que “estamos en endemia”.



Último parte en Misiones

La provincia cumplió el viernes pasado más de un mes sin notificar muertes por Covid-19 y se mantiene en un creciente descenso de los casos de la enfermedad desde febrero, luego del pico que hubo en enero. Fue el primer mes sin víctimas mortales de la tercera ola.