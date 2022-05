Cada mes se diagnostican en Misiones 80 nuevos pacientes con cáncer

lunes 02 de mayo de 2022 | 6:05hs.

El Instituto Misionero del Cáncer (IMC) es una realidad en la provincia desde hace varios años. Funciona en el predio del Parque de la Salud y trabaja de manera coordinada con el Hospital Escuela Ramón Madariaga. Frente a la alta demanda, desde IMC buscan mayor capacitación en gestión de recurso humano, para lo cual su director, Ángel D’Annunzio, tiene el objetivo puesto en al encuentro Mundial de Oncología que se desarrollará en Chicago, Estado Unidos, entre el 3 y 7 de junio.



Un dato es suficiente para reflejar el escenario en la provincia: cada mes, se diagnostican en promedio 80 nuevos pacientes con cáncer.



“El instituto está monopolizando la oncología de Misiones. En 2015 tuvimos 211 nuevos pacientes y en 2021 tuvimos 1.054, eso quiere decir que tenemos unos 80 nuevos pacientes con cáncer por mes, sumados a miles de pacientes en control de otros años”, sostuvo en diálogo con El Territorio D’Annunzio.



“La mitad de nuestro trabajo es cáncer ginecológico. Es decir, de ese 50 %, tenemos aproximadamente diez cánceres de cuello uterino y diez de mama. La media de cuello uterino es avanzado”, señaló el especialista a lo cual agregó: “Los demás son próstata, pulmón y colon”.



Se puede inferir que el tumor de cuello de útero está directamente relacionado a las bajas tasas de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH, o HPV por sus siglas en inglés). Días atrás desde el Ministerio de Salud Pública de Misiones habían revelado que los adolescentes eran los más reacios a vacunarse, es decir, registraban números bajos de la vacuna contra el HPV que justamente previene el cáncer de cuello uterino. La vacuna contra el HPV está en el Calendario de Vacunación Obligatorio, debe ser aplicada a los 11 años en dos dosis, tanto en niñas como en varones.



Según estadísticas oficiales, durante seis años de seguimiento y registro en el IMC, fueron tratados 800 casos de cáncer de mama y 1.100 tumores ginecológicos no mamarios.



“Esto quiere decir que la enfermedad oncológica prevalece en las mujeres; cáncer de mama, cuello uterino y ovario, son los que dominan las estadísticas”, aseveró.



Consultado sobre la cobertura médica de los pacientes, D’Annunzio señaló que se atienden desde aquellos que cuentan con la obra social más costosa hasta quienes no tienen obra social. “Es una atención universal, ese es el desafío. Y no damos turnos en dos meses, estamos dando turno en quince días la primera vez. Queremos sostener una atención buena, rápida, pero estamos haciendo malabares”.



“Tenemos un semillero, pero hay que fabricar los circuitos para que la gente se quede a trabajar acá. Es un desafío sostener económicamente. Los pacientes se quieren atender acá y los médicos que quieren atender en la parte privada no pueden por la elección de los pacientes. Entonces, hay que atender esa tendencia”, comentó.



Cifras de mortalidad

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se prevé que los diagnósticos mundiales de cáncer aumenten a unos 30 millones de nuevos casos para 2040, y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos. En esa línea, Argentina y Misiones no están ajenos a las cifras y el cáncer se registra como la segunda causa de muerte de la población misionera, sólo superada por las enfermedades del sistema circulatorio.



Si bien la prevalencia de los casos diagnosticados y tratados se concentra en las mujeres, la mortalidad es mayor en la población masculina a juzgar por los números.



Las principales causas de mortalidad por cáncer en la provincia siguen siendo por tumores en las vías respiratorias (tráquea, bronquios y pulmón). Luego le siguen los tumores de mama, próstata, útero y colorrectal. Según los últimos datos del 2020, en ese período se registraron 1.482 decesos en Misiones a causa de tumores malignos.



Los números fueron procesados por la Dirección de Programación y Planificación del Ministerio de Salud Pública y dan cuenta que el 51,89% de ese total son hombres y el porcentaje restante, mujeres. Su tasa bruta de mortalidad es de 117 fallecidos por cada 100 mil habitantes.

En cifras

500% Aumentó la detección y diagnóstico de pacientes con cáncer, entre 2015 y 2021, cuando había 211 y 1.054 nuevos casos, respectivamente.