Megan y Machine beben la sangre del otro como ritual de pareja

lunes 02 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Desde que empezaron su mediático romance, Megan Fox y Machine Gun Kelly exponen todas sus excentricidades. Su relación no tiene nada de convencional y, en las últimas horas, revelaron otra de sus particularidades: beben la sangre del otro, como parte de un ritual.



“Supongo que beber la sangre del otro podría hacer pensar mal a la gente o la gente nos imagina con copas como en ‘Game of Thrones’, bebiendo la sangre del otro. Son solo unas pocas gotas, pero sí, en ocasiones consumimos la sangre solo con fines rituales”, explicó la actriz en diálogo con Glamour Magazine.



Desarrollando que hay detrás de esta práctica, la protagonista de Transformers describió cómo es su vida espiritual: “Leo las cartas del tarot y me gusta la astrología y hago todas estas prácticas y meditaciones metafísicas. Hago rituales en lunas nuevas y lunas llenas, y todas esas cosas”.