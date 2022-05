El gobierno anticipó que no espera una reducción de la inflación de abril

domingo 01 de mayo de 2022 | 6:02hs.

“La inflación de abril no viene bien. No esperamos una baja pronunciada, eso ocurrirá en mayo”, confirmó ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una entrevista radial, en la que también dijo que “desde hace un rato largo me preocupa la inflación. Es un problema que lleva 15 años”.



Cabe resaltar que la inflación se disparó a 6,7% mensual en marzo, según informó el Indec. De esta manera, en el primer trimestre del año los precios saltaron 16,1%, el registro más alto desde 1991, cuando el país estaba saliendo de la hiperinflación.



La cifra de marzo representó la inflación mensual más alta desde abril de 2022. En términos interanuales, los precios aumentaron 55,1%, el número más elevado desde junio de 2019.



“Con Roberto Feletti tenemos una buena relación, podemos discutir cuestiones de estilo, pero no tenemos problemas en trabajar en lo que hemos establecido”, dijo sobre el secretario de Comercio que tiene sobre sus espaldas intentar contener la escalada de precios.



A su vez, sobre su relación con Alberto Fernández, dijo que “el presidente considera que este es el rumbo económico. Puede haber matices, pero no podemos alejarnos de ahí porque a la vuelta están los que quieren volver a la ‘Patria financiera’”. “Mi cabeza y la de todo mi equipo de trabajo está metida en las políticas activas de la industria argentina. Estamos obsesionados en que las pymes puedan cumplir sus proyectos”, amplió.



“La única obsesión del gobierno es la reactivación económica. Hablar de elecciones en mayo de 2022 es una irresponsabilidad y muestra una falta de empatía”, dijo sobre las internas en el FdT.



“Hubo una suba desmesurada en el precio del trigo. Ahí entendimos que era necesario tener una actuación más fuerte y contundente porque sino el precio del pan se iba a multiplicar en términos insólitos”, aseguró Kulfas sobre la disparada de los commodities en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia.



Sobre las medidas para contener la pérdida de poder adquisitivo, Kulfas dijo que “la tarjeta alimentAR es un ejemplo del subsidio directo a las personas” y que si bien “los bonos no tendrán impacto en la inflación, pero sí tendrá un impacto en la economía de las familias”.



Las declaraciones de Kulfas anticipando un escenario inflacionario pesimista se dan luego del fuerte impacto que provocó el índice de marzo. La cifra de 6,7% no sólo fue la más alta en lo que va del año sino también desde abril de 2002. El número incluso fue más elevado que el previsto por el mercado.



Resultados positivos

El funcionario dijo que los resultados de la economía son “indiscutiblemente positivos”.



“Estamos en el nivel de desempleo de los últimos 6 años, está bajando la pobreza, se está reactivando la producción”, enumeró. Agregó que recientemente acompañó al presidente Alberto Fernández a Córdoba y que este año la industria automotriz duplicará la producción de vehículos de 2019, cuando se produjeron 300.000 unidades. “La recuperación es muy contundente”, insistió.



Esa recuperación, según Kulfas, “produce una sensación de bienestar y mejoría, pero que la inflación se vuelva a disparar genera en muchos sectores ansiedades e incomodidades y un poco de frustración por la reaparición de una inflación tan fuerte”.



El gobierno entiende esas circunstancias, prosiguió Kulfas, “por eso eso reaccionamos con la reapertura de paritarias y con los bonos para los sectores informales”.



Cuando se le planteó el fenómeno de personas que aún teniendo un trabajo formal son pobres, Kulfas respondió que son pocos. “Los trabajadores formales en el sector privado que son pobres son una minoría. Tienen ingresos individuales o familiares que les permiten comprar una Canasta Básica o más”, fundamentó. Y a continuación destacó el lanzamiento del programa “Argentina 2030”, elaborado por su cartera “pensando a largo plazo”.



La solución a los problemas económicos, subrayó, “es el trabajo; no hay otro camino, rechazo que los planes sociales sean estructurales”.



Sobre cuánto afectan las internas la gestión de gobierno, Kulfas respondió: “En lo que me toca a mí no veo ninguno de esos problemas”. Según el ministro, “está clarísimo que las políticas se están encaminando”.

Dólares para el plan de producción

Matías Kulfas afirmó que “están garantizados los dólares para el plan de producción” de este año, como el caso del sector autopartista, y dijo que uno de los motivos de la escasez de divisas tiene que ver con el “crecimiento que demanda más insumos y bienes que Argentina no produce”. Sobre la falta de dólares para cumplir con la demanda de insumos para el sector productivo, Kulfas dijo que si bien la moneda estadounidense no sobra, “los que hay los utilizamos para la producción”, y que para garantizar la disponibilidad, el Banco Central está revisando algunas normas para que “a los autopartistas no les falte para producir”. Esa situación es propia del “crecimiento”, por lo tanto “están garantizados los dólares para que lleguen al plan de producción previsto para este año”, manifestó el ministro.