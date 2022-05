Educación, servicios, ambiente y empleo serán los ejes legislativos en Misiones

domingo 01 de mayo de 2022 | 6:05hs.

La Cámara de Representantes de la Provincia abrirá nuevamente sus puertas hoy para dar inicio a un nuevo período de sesiones ordinarias.



La apertura, que será hoy a las 9 de la mañana, estará a cargo del gobernador Oscar Herrera Ahuad, que brindará un discurso de repaso de gestión y proyecciones, por tercera vez consecutiva (ver El discurso...).



En tanto, desde los distintos bloques, los diputados contaron a El Territorio algunos de los ejes en los que se va a hacer foco. Indicaron que se buscará priorizar las iniciativas que tienen que ver con la educación, la generación de empleo, las cuestiones impositivas y la preservación del ambiente, entre otras.



Empleo de la mano de la educación

Desde el bloque del Frente Renovador de la Concordia, la diputada Sonia Rojas Decut afirmó que el eje estará puesto en la educación, pues “el desarrollo productivo, la inclusión económica, la innovación tecnológica e industrial vienen de la mano de la educación disruptiva y la formación de recursos humanos que puedan insertarse en el mundo laboral”.



“Quienes amamos la educación tenemos un gran desafío, en lo personal. Entiendo que la educación disruptiva no tiene límites y nos permite reinventarnos constantemente a través del uso de tecnologías y nuevas metodologías activas del aprendizaje, pero debemos asegurarnos de la conformación de equipos intersectoriales, interdisciplinarios que logren una visión sistémica, porque si bien podemos considerar a la tecnología como un motor transformador de la educación, sus pilares siguen siendo la pedagogía, la didáctica”, atestó.



También en lo referido a educación, tanto el diputado Santiago Mansilla del bloque Peronismo para la Victoria como Ariel “Pepe” Pianesi de la Unión Cívica Radical trabajarán en proyectos para la modificación de la grilla salarial docente. En el primer caso, Mansilla adujo: “Estuvimos reunidos con docentes que nos impulsaron a modificar la grilla. Además, solicitaremos más inversión para infraestructura escolar, pues hay establecimientos que tienen las instalaciones muy deterioradas y debe adecuarse el presupuesto para esas mejoras edilicias”.



Mientras que Pianesi argumentó que la grilla salarial docente “para nosotros es una prioridad, de hecho planteamos la conformación de una comisión permanente con distintos actores para tratar este tema y vamos a presentar un proyecto de modificación, porque consideramos que sería una solución a largo plazo”.



Sobre el empleo, además, Pianesi dijo que desde el bloque se tiene en mente un proyecto de promoción de inversiones, “para que aquella persona que invierta en la provincia tenga beneficios impositivos para promover la inversión y el desarrollo, como también la generación de empleo genuino”, apuntando también a otra de las cuestiones que se buscará trabajar, que es la impositiva.



Recursos naturales y servicios

Una de las cuestiones que siempre tiene un lugar importante en la agenda misionera es el cuidado del ambiente. Al respecto, la diputada renovadora Karen Fiege apuntó que uno de los puntos fuertes de Misiones es el turismo, lo que tiene “íntima relación con el ambiente”. Por eso, sus iniciativas girarán en torno a que “toda la provincia sea ecoturística, que tengamos un turismo responsable de nuestros recursos”.



“Tenemos que seguir trabajando en la línea de protección y conservación. Nuestra selva tiene flora, tiene fauna y también humanidad, porque dentro de la selva vive la nación Mbya Guaraní y con previa consulta, respetando la autodeterminación, queremos legislar las cuestiones que ellos creen que falta y entre ellas, una ley de turismo indígena”.“En la provincia casi 28 comunidades están incursionando en el turismo, lo que significa ingresos sin moverse de su comunidad ni mendigar en las urbes, mientras que el turista podrá llevarse esa historia viva que hay dentro de la selva”, recalcó.



Rojas Decut también se refirió a esto e indicó que “los misioneros debemos empoderarnos en nuestro rol de guardianes de la mayor biodiversidad argentina y de custodios de uno de los pulmones de la humanidad. Tenemos una gran oportunidad en cuanto a los nuevos empleos verdes que generaran los servicios ecosistémicos, como también el ingreso de la provincia al mercado de créditos de carbono”.



En tanto, el diputado del bloque PRO -JxC, Horacio Loreiro resaltó que justamente pensando también en turismo “hay que pensar en los servicios básicos , como energía, agua”. “El pueblo de Iguazú está prácticamente abandonado, por lo que mal podemos fomentar el turismo con estas condiciones”.



Por eso, señaló que se trabajará “fuertemente en el tema de energía, ya que estamos en una especie de crisis en el interior de la provincia, sobre todo en Oberá y la zona Centro. Y esto va ligado al tema del agua también. En pleno siglo 21, estamos padeciendo el faltante de servicios básicos”.



Al igual que Mansilla, que llamó a “un cambio de paradigma energético con mayor inversión”.



Producción y elecciones

De igual manera, la diputada del partido Agrario y Social Blanca Álvez destacó que ya viene trabajando en la cuestión productiva. “Uno de los primeros proyectos que presenté fue para la emergencia agropecuaria, lo que fue aprobado”, dijo.



“Represento al sector agrario, por lo que queremos focalizar en Misiones el proyecto presentado por Héctor “Chacho” Bárbaro a nivel nacional de una obra social para los yerbateros”, determinó.



Mencionó asimismo otras iniciativas, como la jubilación anticipada para enfermeros por la ardua tarea que hacen e impulsar otras iniciativas en salud, impulsadas por los ex legisladores del partido.



Entre otros de los temas, el diputado Pianesi mencionó que a nivel nacional se estará debatiendo la boleta única para las elecciones. “Consideramos que es un debate importante, porque si bien hay otras prioridades, este es un tema que no debe quedar fuera de discusión. Los años que no son electorales son los que permiten dar los debates en cuestiones electorales”, explicó.

El discurso del gobernador Herrera Ahuad

El gobernador Oscar Herrera Ahuad brindará hoy, desde las 9, el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.



Se espera que sea un discurso dinámico, puntual, con lo realizado y con las propuestas previstas para cada una de las áreas de gobierno. Por lo tanto, no sería tanto un discurso enunciativo ni enumerativo como es tradicional, cuando suelen brindarse y detallarse datos, cifras, como si se tratara de un inventario. Más bien, quienes estuvieron cerca de los preparativos, afirman que se espera sea un discurso ágil, explicando hacia dónde irá dirigida la gestión. Sin descuidar pilares básicos como el área social, salud y educación, se esperan anuncios en el área productiva de la provincia, enfocado en cómo hacer frente a las consecuencias de las emergencias agropecuarias, producto de un clima hostil con sequías prolongadas e incendios.