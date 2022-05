San Lorenzo: Marcelo Tinelli renunció a la presidencia

domingo 01 de mayo de 2022 | 6:01hs.

Marcelo Tinelli anunció su renuncia a la presidencia de San Lorenzo sobre el vencimiento de la licencia de un año que había tomado en mayo de 2021 por motivos familiares y profesionales.



El empresario televisivo, de 62 años, comunicó públicamente su decisión con un mensaje en sus redes sociales, en el que asumió su intención de no generar “divisiones y violencia entre los sanlorencistas” en un momento de severa crisis institucional y deportiva.



Tinelli tomó la presidencia del club en diciembre de 2019 con el 82% de respaldo de la masa societaria y ejerció efectivamente el cargo hasta mayo del año pasado cuando lo dejó en manos del vice primero Horacio Arreceygor, en medio de cuestionamientos por un deterioro político, económico, financiero y futbolístico.



“Siempre que se toman decisiones es imposible complacer a todos. He decidido dejar mi cargo como presidente de San Lorenzo de Almagro”, introdujo en su publicación acompañada por fotos vinculadas a su etapa en el club.



Tinelli se convirtió en dirigente de San Lorenzo durante el segundo semestre de 2012 como vicepresidente primero de Matías Lammens, etapa en la que se consiguieron importantes logros, especialmente la primera y única Copa Libertadores de la historia del club (2014).



San Lorenzo transita por un presente sensible a nivel deportivo que se profundizó con la reciente renuncia de Pedro Troglio. A lo largo de este 2022, el equipo apenas ganó tres partidos oficiales, perdió seis y empató en cinco oportunidades.