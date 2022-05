Techo busca voluntarios para construir en barrios carenciados

domingo 01 de mayo de 2022 | 6:04hs.

En el marco de su colecta anual, la organización Techo saldrá el próximo fin de semana a convocar a jóvenes de Misiones a donar su tiempo para actividades de voluntariado en barrios populares. En calles y avenidas habrá integrantes de la asociación con el fin de informar y sumar nuevos voluntarios.



El evento se desarrollará este 6, 7 y 8 de mayo en todo el país, con el regreso a la presencialidad de la organización a las calles, tras las restricciones de la pandemia de Covid-19.



“Esos tres días nos van a poder encontrar en distintos puntos de Posadas con el diferencial de que este año salimos a las calles, no a recaudar fondos, sino a recaudar horas de voluntariado”, contó a El Territorio Belén Rojas, directora de Techo Misiones.



“Nuestro fin va a ser invitar a jóvenes a donar una o más horas de su tiempo a una actividad voluntaria de Techo. Por eso es que nuestro lema de colecta este 2022 es ‘Doná Tu Tiempo”, agregó.



De esta manera, en la capital misionera, a través de diferentes intervenciones en puntos estratégicos y de gran tránsito de la ciudad, se brindará información sobre el trabajo que la organización realiza junto a vecinos de seis barrios populares de Posadas y las diferentes formas de sumarse al voluntariado. No sólo para construir, sino para las diversas labores que encara la organización.



“La colecta que viene es nuestra oportunidad para invitar a más personas a sumarse a esa construcción puntual y al resto de actividades que proponemos como organización”, indicó y amplió que buscan invitar a la sociedad a apoyar el compromiso cotidiano de miles de voluntarios y voluntarias que trabajan en conjunto con vecinos para impulsar proyectos que mejoren las condiciones de hábitat y vivienda en las que viven miles de personas en los asentamientos.



“La participación ciudadana de la juventud es fundamental para transformar la realidad de las 41.000 familias que viven en barrios populares en Misiones. Es por eso que convocamos a voluntarios y voluntarias a donar su tiempo y sumarse a Techo”, sostuvo Rojas.



Luego precisó que en esta primera etapa del año “tenemos planificado construir 16 viviendas de emergencia, más específicamente en el mes de junio en los barrios Lapachitos y Familias Unidas”, dos zonas periféricas y de las más carenciadas de la capital misionera.



Tiempo

Así, el punto central es que los posadeños y del resto de la provincia se sumen como voluntarios y conozcan la realidad con la que conviven otras personas. “Sabemos que las familias de los barrios pasan horas durante el verano sin acceso al agua, o que el centro de salud más cercano muchas veces está a horas de distancia. Por eso proponemos que con un poco de nuestro tiempo, cambiemos esta realidad”, añadió.



Además de la tierra colorada, esta vez el evento se desarrollará en simultáneo en más de 35 ciudades de once provincias entre las que están Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Tucumán, Salta, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Mendoza, siendo Posadas la única ciudad que llevará adelante la innovadora Colecta “Doná tu Tiempo” en el país durante este año.



Las personas que ya se encuentren interesadas en sumarse al voluntariado y donar sus horas a alguna actividad de Techo pueden hacerlo ingresando al formulario online disponible en bit.ly/donatutiempomisiones

En cifras

41.000 Según datos relevados por Techo, en Misiones hay 41.000 familias que viven en barrios populares y con distintas carencias.