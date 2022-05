Agenda cotidiana

domingo 01 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Música



Charla. Una nueva charla-taller de violín impartida por Víctor Renaudeau, ex violinista del Chango Spasiuk; será el jueves a las 17 en el subsuelo del Parque del Conocimiento.Dirigido tanto para violinistas y público en general.



Blues. El cantante de Las Pastillas del Abuelo Pity Fernández se presentará el próximo domingo 8 de mayo, a las 20, en el local bailable de Maipú 2260. Piti estará presentando las canciones de su segundo disco solista Caminos Bríos, nombre que también adoptó la gira que el músico viene realizando por el Litoral. Entradas disponibles en Pitter autoservio o vía web.



Cumbia. La reconocida orquesta de música tropical La Delio Valdez se presenta por primera vez en Misiones con un show de pura alegría cumbiera. El sábado 21 de mayo en Umma, Maipú 2260. Entradas en boletería y en Pitter (3 de Febrero 2099). Descuento con Club El Territorio.



NTVG. La banda uruguaya No te va gustar presenta Luz en Posadas, el 7 de julio a las 21 en Umma, Maipú 2260. Un show muy esperado por los fanáticos del grupo.





Muestras



Yaparí. La polifacética artista posadeña Cristina Solís presenta 100 imágenes que revelan aspectos de ‘Luna 5’, el universo simbólico que habita hace 35 años. Se puede visitar la muestra en el Museo Yaparí, Sarmiento 319 de Posadas.



Areco. La muestra pictórica ‘Vivencias’, de la artista Laura Estela Racagni, se puede visitar hasta el 9 de mayo en el Museo Areco, Rivadavia 1846, en el Paseo Bosetti de Posadas.





Teatro



Mboyeré. Expresiones artísticas con el humor como premisa convergen en un festival de la risa. Obras de teatro, intervenciones, stand up, monólogos, unipersonales, y más. El festival Mboyeré se llevará a cabo hasta el sábado 14 de mayo. Las presentaciones serán variadas y en diferentes salas y espacios de Posadas. Para conocer la grilla y funciones, consultar las redes del grupo de Teatro Agua de Río.



Títeres. 19° edición del Festival Internacional de Títeres Kruvikas en el Teatro Lírico con funciones gratis para escuelas y toda la familia a partir del miércoles 4 y hasta el domingo 9 de mayo. En esta oportunidad, los elencos visitantes vendrán de Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Brasil y Paraguay. Los interesados en participar deberán comunicarse a través del email teatro.cc@gmail.com o al teléfono 0376 - 4597531, de lunes a viernes de 8 a 12.



Murga. El grupo comunitario de la Murga de la Estación invita a toda la comunidad a sumarse a los proyectos de orquesta y teatro. Todos los lunes y miércoles, de 20 a 22 habrá encuentros musicales. En tanto, los jueves a las 20 y los sábados a las 17.30 habrá clases de teatro. En el espacio de Pedro Méndez 2260.



Stand up. Nicolás de Tracy llega a Posadas el 7 de mayo. Se presentará en el Auditorio del Montoya a las 21.Hay 20 % de descuento con Club El Territorio.



Infantil. La obra Vampirina, una aventura en Pijamas se verá el domingo 8 de mayo a las 17 en el Auditorio Montoya. 20 % de descuento con Club El Territorio.



Musical. Vuelve Alicia y el enigma del Tiempo, una producción netamente misionera de Había una Vez, en formato de musical, para toda la familia. Se veráel sábado 14 de mayo a las 20 y el domingo 15 a las 19, esta última con interpretación en lenguaje de señas. Siempre en Sala Mandové, donde ya se pueden adquierir las entradas. Más info en @_aliciaelmusical.





Talleres



Yoga. La sociedad Italiana abrió las clases de yoga con la profesora Paula Cáceres de lunes a miércoles a las 19 y los jueves a las 18. Para consultar precios, se puede llamar al teléfono 3764. 204296



Flora. El espacio cultural Flora, Santa Fe 1551, tiene una variada cartelera de talleres y actividades: danzas, teatro, circo, tango y otras. Además cuenta con una sala de ensayo de carácter pública. Para saber más, floraespaciocultural@gmail.com o @ flora.espaciocultural.



Escritura. El reconocido escritor Raúl Novau coordina el aula taller para la creación de cuentos ‘El valor de la palabra’. La cita será en Iguazú, el próximo 21 de mayo. Inscripciones desde la página de sademisiones.org.ar.



Concurso. Con importantes premios y un carácter federal, se encuentra abierta la convocatoria a una nueva edición del Concurso Nacional de Artesanías 2022, convocado por el Fondo Nacional de las Artes (FNA) con el propósito de dar visibilidad a las expresiones populares de todo el país que, a través del trabajo manual, son el sostén de la memoria y la identidad. Desde el FNA informaron que la convocatoria estará abierta hasta el 26 de mayo inclusive. Las bases y condiciones de participación están en la plataforma fnartes.com.ar.



Libro. La Nación lanzó el Programa de Fomento al Sector del Libro, a través del cual se otorgarán ayudas e incentivos económicos destinados a promover y estimular la producción editorial, el sostenimiento de las librerías nacionales y estimular la economía del sector en el exterior. Hay tiempo hasta el 27 de junio. Por dudas y/o consultas sobre esta convocatoria, podés escribir a dnppc@cultura.gob.ar.