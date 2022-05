Paul McCartney y John Lennon, otra vez juntos en el escenario

domingo 01 de mayo de 2022 | 6:00hs.

Paul McCartney volvió en las últimas horas a los escenarios con su tour Got Back que pasará por distintas ciudades de los Estados Unidos. El ex integrante de los Beatles se presentó con mucho éxito en Spokane, Estado de Washington.



Paul incluyó temas como Getting Better, interpretada por primera vez desde 2003, You Never Give Me Your Money que sonó por última vez en 2012 y Women and Wives de la edición japonesa de McCartney III (2021).



Cuando llegó el turno de I’ve Got A Feeling, apareció en la pantalla grande John Lennon. Fue con un fragmento del film Get Back y la histórica actuación en la azotea Apple Corps, en Londres.



Ese momento tan especial fue documentado por varios fanáticos que lo compartieron en las redes sociales.



El show arrancó con Can’t Buy Me Love que provocó una locura entre los fanáticos. A lo largo de la noche, Paul repasó grandes momentos de su carrera. Got to Get You Into My Life, Let Me Roll It, Love Me Do, Blackbird , Maybe I’m Amazed , Here Today, Lady Madonna, Something , Get Back, Band On The Run, Let It Be, Live and Let Die y Hey Jude, entre otras.



Para el estribillo, McCartney guardó: I’ve Got A Feeling, Birthday, Helter Skelter, Golden Slumbers, Carry That Weight, y The End.



Luego del recital, Paul McCartney compartió una foto en su cuenta de Instagram con una postal del recital. “Tan contento de volver”, escribió. En tan solo cinco horas, el posteo superó los 27 mil me gusta. Serán 14 shows, como el del 16 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey, donde Paul tocará en el MetLife Stadium por primera vez desde 2016. El legendario artista británico debutará en Hollywood, Knoxville y Winston-Salem.