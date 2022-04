Ganó Jardín América y avanzó a semifinales

sábado 30 de abril de 2022 | 20:55hs.

Atlético Jardín América derrotó como visitante a Belgrano de El Alcázar y de esta manera es el primer semifinalista de la Liga Regional de Puerto Rico. Los demás partidos por los cuartos de final se suspendieron por cuestiones climáticas.

El elenco de Jardín América se hizo fuerte como visitante, supo reponerse rápido de la derrota en el último martes en el clásico ante Timbó como local y superó 4 a 2 al representativo de El Alcázar, ubicándose entre los cuatro mejores del certamen.

Si bien el elenco local se puso en ventaja en dos oportunidades, ambos goles convertidos por Gabriel Ramos, la visita pudo igualar las acciones en el primer tiempo con las conversiones de Leandro Martínez y Kevin Rojas, por lo que se fueron al descanso igualados 2 a 2. En la segunda etapa el lobo jardinense convirtió otros dos goles, de la mano de Hugo Troche y nuevamente Leandro Martínez, para ganar 4 a 2 y clasificar a semifinales.

En cuanto a los otros compromisos pautados para la jornada de hoy, se suspendieron por las inclemencias del tiempo y se van a desarrollar el martes en caso de que no llueva.

Los cotejos que se suspendieron son:

Atlético Garuhapé vs. Esperanza de Capioví

Timbó vs. 25 de Mayo de Puerto Rico

Atlético Leoni vs. Papel Misionero de Capioví.