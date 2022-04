Fiestas actuales: buscando una originalidad, a prueba de selfies

sábado 30 de abril de 2022 | 9:45hs.

Disfrutar al máximo de la fiesta sin preocuparse de que falte vino, de que al padrino se le descosió el pantalón o alguno se descompuso es un plus que muchos eligen a la hora de celebrar. Por eso, con los años el mercado de organización de eventos fue creciendo y sumando aristas impensadas hasta tener bajo la manga una amplia gama de soluciones.

Avezada en todos los pormenores de una fiesta de pequeño y gran calibre, Valeria Cappagli destaca lo fundamental de reinventarse. Hoy, con las redes que dejan todo al desnudo en pocos minutos, con una pandemia que cambió las reglas, más que nunca.

En este marco, reflexionó que ‘‘la personalización es lo que hace la fiesta. Que tenga características únicas de esa pareja -si es un casamiento- su gusto, su estilo su música’’. Atenta a las tendencias más novedosas, planteó que la mayoría de las personas son influenciables por la moda y buscan una estética similar, pero su idea es ‘‘no hacer fotocopias. Hacer esa temática diferente cada vez”.

Al frente del Complejo Crucero del Norte detalla que si bien en el espacio donde oficia de gerente ofrecen un servicio completo de salón, discoteca, deco, fotógrafo, catering y hasta hospedaje y transporte, todo se puede adaptar a lo que busque el que celebra. ‘‘La fiesta es del cliente. Hay apertura de servicios, aunque es un riesgo. Si quiere la torta de la abuelita y bueno que sea, aunque tomemos un riesgo, la prioridad es el cliente’’, relató y ponderó que siempre ofrece lo que sabe que puede resolver.

‘‘Busco un buen producto a un buen precio’’, expuso la profesional y detalló que en Misiones todo es posible. ‘‘Tenemos muy buenos profesionales, de fotografía, de repostería, de técnica, buenos músicos. Está lleno de buenos artistas. Hay mucha variedad y lo que está en crecimiento es el mobiliario’’, explicó al mostrar que grandes mesas vidriadas, sillas Tiffany y más se consiguen ahora rápidamente en el mercado local.

En esa línea reconoció que actualmente es ‘‘súper importante la imagen, todo es ‘instagrameable’’’.

Por eso, muchos eligen invertir más en lo que se ve en la foto: decoración, vestimenta, fuegos y otros y la comida, por ejemplo queda en segundo plano. Tenés una súper fiesta, con pizza.

Organizando distintos eventos desde 1996, Valeria vio y diseñó casi todo pero la inventiva la impulsa. Transformó un reconocido boliche posadeño en un parque acuático, donde todo era pileta, debió recorrer la provincia para conseguirle cuatro caballos blancos y seis oscuros a una quinceañera con aires de princesa y seguramente muchas otras anécdotas queden off the record. Hoy, en cuanto a sociales refiere, estipuló que desde los 200 mil pesos se puede hacer una fiesta. De ahí para arriba hay de todo para contratar. Fuegos fríos muy de moda para las entradas de protagonistas, robot led, espejo mágico que saca selfies y glitter bar, el furor en los cumples de 15. También como las redes no te perdonan si repetís vestuario, está muy en auge alquilar toda la vestimenta y accesorios, desde niños a adultos, por un precio mucho menor que la confección.

El arte con azúcar

Atentos también a que la foto manda, las tortas siguen siendo un elemento clave en la mesa de grandes fiestas, aunque no todos estén hambrientos de probarla. Así, como una torta imponente, alta y vistosa necesita kilos y kilos de alimentos que no serán consumidos, se estila hacer tortas maqueta, una torta falsa. Maia López Rodríguez es una de las profesionales detrás de la magia de esta torta perfecta,

‘‘Hoy todo pasa más por el arte’’, profesó quien si bien se especializa en pastelería desde los 17 años, desde hace unos 8 se animó a dar el salto y lanzar un negocio que considera rentable.

Respetando la temática pedida, Maia disfruta de la creatividad que le despierta su labor y el trabajo artesanal que se desprende de cada detalle. Las técnicas variaron y evolucionaron muchísimo, no hace falta ver ningún reality para deslumbrarse con tortas con efecto de isomaltas que simulan mármol, piedras o mil variables más. No sólo los infantiles son los que se llevan las miradas, sino también las temáticas de los cumples de fiestas como casamientos y cumples de 15 también. Para los casamientos, la figura ultra personalizada de los novios por ejemplo, es un nuevo clásico.

Formándose constantemente, Maia también da talleres en su local posadeño sobre calle San Luis a quienes quieren emprender o simplemente despejar su mente con este arte.

Considera que al misionero le encanta festejar y hay un gran mercado para ello. ‘‘Nuestros eventos, son tremendos’’, alegó. A modo de cierre y dando cuenta de que casi nada es imposible, recordó el mensaje a sus alumnas, ‘‘no hacemos una torta de cumpleaños, estamos haciendo arte en azúcar’’.

La fiesta en números



Según lo relevado, una fiesta en Posadas se puede realizar con un presupuesto mínimo de 200 mil pesos. Una muy completa rondaría los 500 mil. Todo puede variar según los servicios contratados. Estos serían los precios base.

