El recién nacido rescatado de una letrina evoluciona favorablemente

sábado 30 de abril de 2022 | 6:03hs.

El recién nacido salvado de una letrina en Colonia Victoria el miércoles por la tarde evoluciona paulatinamente, según explicaron las autoridades del Hospital Samic de Eldorado donde fue asistido.



La jefa del servicio de Neonatología del citado nosocomio, Nedi Rotela, consignó a Canal 9 Norte Misionero, que el bebé nació con 2,500 kilogramos. Detalló que “hoy (por ayer) pesa 2,380 kilogramos, es chiquito, es un bebé a término con peso adecuado para la edad gestacional y por lo pronto está evolucionando favorablemente”.



Además, indicó que se encuentra en la incubadora y que se le comenzó a alimentar. “Por el momento evoluciona paulatinamente no hay que apurarse hasta que vaya mejorando todo”, apuntó. Y añadió: “Las enfermeras se encargan de los cuidados para que el bebé esté bien atendido en Neo”.



En relación a cómo continuará la situación, explicó que “cuando esté alimentándose por sí solo, cuando regule la temperatura por sí solo, que esté clínicamente estable ahí recién se hablaría del alta con quien decida la Justicia”.



Un salto en la letrina

Un vecino, que no dudó en tirarse al pozo para sacar de allí al yaciente bebé, hoy es un héroe. Una vida se salvó y Santiago Jara (25) aún recuerda la secuencia que lo llevó accionar casi sin pensar.



Lo cierto, también, es que la situación cotidiana de la población del barrio Paraje Parejhá no se modificó y algunas condiciones habitacionales y sociales continúan pendientes de resolver.



Santiago fue quien no dudó y tumbó la casilla ubicada sobre la letrina para rescatar al bebé. Luego de relatar la heroica secuencia y el impacto que generó en él, comentó que trabaja de vendedor ambulante en el centro de la localidad de Eldorado, en donde vende mandiocas, naranjas y otras cosas que le permiten subsistir.



Su vivienda es humilde y, con el fin de preservar el interior de la casa del barro característico del paisaje, se pueden ver los zapatos cercanos a la puerta de entrada. El terreno es sinuoso a causa de la humedad y de la lluvia intermitente.



Luego de relatar lo que vivió cerca de las 17 del miércoles, Santiago procedió a hacer el recorrido para mostrar el baño, ubicado a unos 80 metros de su casa, donde ocurrió el episodio que marcó su cumpleaños número 25 y la vida de la criatura que salvó de la desidia.



Desde su casa, se puede llegar al lugar pasando entre algunas plantas y escombros ya que no hay muros o alambres que separen los terrenos.



Allí señaló la profundidad, comentó que tiró una chapa para pisar firme, saltó dentro y pudo agarrar al bebé que detuvo el llanto apenas sintió el contacto, según su testimonio. Agregó que fue su vecina Alejandra quien pidió ayuda y que fue ella quien le acercó una manta para envolver al recién nacido que se encontraba embarrado y frío.



Aquella noche, mientras esperaba novedades tras el rescate del niño y el posterior traslado al hospital local, aseguró que estaba conmocionado. “Casi que no podía dormir. Yo pensaba si el bebé moría ahí. Volvieron a la una de la madrugada, le pregunté a Alejandra cómo estaba al bebé y me dijo que estaba a salvo. Gracias a Dios está a salvo”, apuntó.



La familia de Dylan Valentín

Dylan Valentín es el nombre que decidió elegir la tía del niño, Alejandra, junto con la oficial de la Policía de Misiones que acompañó a la familia. “El primero lo eligió la policía y el segundo lo elegí yo”, le explicó Alejandra a uno de sus hijos que preguntó por el nombre del bebé.



La tía del recién nacido fue quien con el pedido de ayuda de uno de sus hijos ayudó al rescate de su propio sobrino de un destino fatal. “Nunca pensé que yo iba a pasar por esto, por esta tragedia”, aseguró.



La mujer comentó a El Territorio que durante la mañana de ayer pudo ir a visitar a la criatura. Fue acompañada de su madre, es decir la abuela del pequeño.



Según afirmó, su deseo es que, cuando le den el alta al niño, pueda llevarle a su casa para que viva con ella y con sus hijos. “Me gustaría hacerme responsable yo porque acá tenemos luz, tenemos agua, voy a arreglar todo. Yo ya sé lo que es cuidar un bebé”.



Según fuentes ligadas al caso, la hermana de Alejandra, una joven de 17 años, fue acusada de “tentativa de homicidio” y continúa internada y custodiada en el mismo nosocomio en tanto que requería ciertos cuidados por el reciente parto. La causa quedó a cargo del Juzgado Correccional y de Menores N° 1.



Actualmente, Alejandra vive con sus tres hijos en su humilde vivienda de madera que “se mueve cuando corre un viento fuerte”, según comentó. Por este motivo su madre, quien hace cuatro meses vive y trabaja en la chacra “porque le gustan los animales y las plantaciones”, le cedió la casa de material a unos metros de su actual hogar y donde ocurrió el hecho que conmocionó a su familia y a los vecinos.



“Esta casa tiene techo de zinc, la mía sólo tiene chapa de cartón y carpa”, comentó teniendo en cuenta la reciente lluvia en la zona. En ese sentido, aseguró que en la nueva casa estarán mejor y explicó que pretende reacondicionar la vivienda que le cedió su madre para poder vivir en mejores condiciones con sus hijos y, próximamente, con Dylan Valentín.



Manifestó que aunque aún no consiguió una heladera, cuenta con ese espacio para darle contención su familia.