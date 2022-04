“Tendría que estar preso, no andando por la calle”

sábado 30 de abril de 2022 | 6:03hs.

Luego de conocerse la denuncia policial de un grupo de padres de la Escuela primaria 829 de Eldorado en contra de un trabajador de dicha institución, que habría exhibido sus partes íntimas a dos chicos de séptimo grado, ayer se realizó una reunión entre tutores, un representante del Concejo General de Educación y autoridades del citado establecimiento en donde se debatieron los pasos a seguir a partir de lo ocurrido.



Entre uno de los datos que se conocieron durante las últimas horas trascendió que el acusado, quien cumplía funciones dentro de la biblioteca de la escuela, habría protagonizado un incidente similar en 2016 en donde se lo trasladó de otro establecimiento en el que trabajaba.



Luego de la reunión, la madre de una estudiante afectada por los graves hechos dialogó con este matutino y comentó que la explicación que le dieron desde las autoridades educativas es que la persona denunciada padece problemas psicológicos.



“¿Cómo una persona así va a tener enfrente a menores? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo apresaron en el momento en que este chiquito salió del baño y comentó lo sucedido?, dijo angustiada la entrevistada, quien agregó que al consultarle a su hija si había sufrido algún acoso mucho más grave del que trascendió dijo que no.



En relación a lo que hacía el acusado a los alumnos comentó que a varias alumnas le tiraba besos Y agregó: “Incluso tuvo roces con las nenas, apoyaba a las nenas disimuladamente, pero las nenas obviamente se daban cuenta”, puntualizó la mujer.



“Nosotros, todos los padres, estamos en la misma situación. No sabíamos nada de este señor, sabíamos que estaba ahí nomás, inclusive recibía a la gente muchas veces en la entrada de la escuela pero no se sabía nada de la vida de esta persona, nos estamos enterando de todo a partir de ahora”, añadió.



Por último, la entrevistada pidió que el hombre no vuelva a trabajar en la escuela y en ninguna otra de la provincia: “Tendría que estar preso, no andando por la calle, esa es nuestra preocupación porque conoce a nuestros hijos”.



Los hechos fueron denunciados ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional III y afectaron a chicos de entre 11 y 12 años de la escuela. Por el momento el denunciado no fue detenido y por disposición de la escuela no está asistiendo al establecimiento hasta tanto se esclarezcan los hechos denunciados.