Las mismas ganas

sábado 30 de abril de 2022 | 6:01hs.

Julián Álvarez y Enzo Fernández, dos fijas en el once de Marcelo Gallardo.

Julián Álvarez y Enzo Fernández, dos fijas en el once de Marcelo Gallardo.

La 13ª fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol continuará hoy con siete encuentros: Atlético Tucumán-Talleres (C), Racing-Banfield, Vélez-Tigre, Arsenal-Colón, Boca-Barracas Central, Sarmiento (J)-River yLanús-Independiente.



Boca recibirá a Barracas Central con la premisa de saldar un par de asignaturas pendientes: mejorar su funcionamiento y ganar por primera vez en La Bombonera en la Copa de la Liga, y la misión primordial de asegurar su clasificación a los cuartos de final.



El encuentro, válido por la zona B del torneo doméstico, se jugará a partir de las 19 en La Bombonera, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal TNT Sports.



El Xeneize es protagonista en los tres frentes en los que compite, la Copa de la Liga, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, aunque ciertos vaivenes en los resultados complicaron algunos planes del entrenador Sebastián Battaglia.



En ese sentido, Battaglia pondrá lo mejor disponible para recibir a Barracas, incluido el recuperado capitán Carlos Izquierdoz, debido a que necesita asegurar su pase de ronda y además buscará ganar en La Boca, ya que el único triunfo en condición de local lo logró cuando recibió a Central en Liniers, en la cancha de Vélez, por 2 a 1.



Battaglia incluirá a los titulares para definir una zona en la que ya clasificó Estudiantes, líder con 25 puntos, luego se ubican Boca (21), Tigre y Aldosivi, ambos con 20 unidades, y más atrás Colón junto a Barracas Central con 16, más Huracán con 15.



Una victoria dejará a Boca clasificado y con el panorama despejado para el miércoles próximo en una parada clave, la que asumirá en La Paz ante Always Ready por la 4ª fecha del grupo E, que se complicó con la derrota sufrida en la semana en Brasil ante Corinthians por 2-0.



El grupo copero quedó liderado por Corinthians con 6 puntos, luego se ubican Deportivo Cali y Always Ready con 4 y cierra Boca con 3, satisfecho por el empate de anoche entre bolivianos y colombianos en la altura de La Paz, ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar.



El Millo, por la misma meta

Por otra parte, River buscará un triunfo ante Sarmiento de Junín que también lo acerque a la clasificación de los cuartos, en la zona A.



El encuentro se jugará en el estadio Eva Perón de Junín, desde las 21.30, será controlado por Fernando Rapallini y televisado por Fox Sports Premium.



Una victoria en Junín, a falta de dos partidos, le allanará el camino a River en la recta final de la Copa de la Liga Profesional (cerrará con Platense en el Monumental ) y le dará más margen para pensar en la otra clasificación: los octavos de final de la Copa Libertadores.



El último campeón del fútbol argentino viene de un pálido empate 1-1 ante Atlético Tucumán, en el Monumental, que despertó la alarma por rendimiento y porque dejó pasar una buena chance de encaminar su acceso a los cuartos de final.



River, con 23 unidades, está a cinco del líder y clasificado Racing (28). Detrás tiene a Newell’s (23) y Argentinos y Sarmiento (21).



La buena para el equipo de Marcelo Gallardo es que antes de jugar, San Lorenzo le dio una mano con el triunfo ante Newell’s por 2-1, en Rosario.



Gallardo evaluará hasta último momento la condición física de algunos jugadores para confirmar la formación, pero se especula que jugará con el mejor equipo posible.



River jugó el miércoles pasado en Santiago de Chile ante Colo Colo por el grupo F de la Copa Libertadores y la victoria 2-1 lo dejó puntero con puntaje ideal. Este resultado le generó cierta tranquilidad para dedicarse en el torneo local.



El análisis de Gallardo será muy detenido porque durante un mes cargado de partidos sufrió varias bajas por lesión. Algunos continúan en rehabilitación como Juan Fernando Quintero, Jonatan Maidana, Robert Rojas y Felipe Peña Biafore, y otros se recuperaron esta semana como Esequiel Barco, Nicolás De La Cruz y Javier Pinola.



Una posibilidad es que Enzo Pérez tenga descanso y sea reemplazado por Bruno Zuculini. El volante mendocino salió por una pequeña contractura ante Atlético Tucumán, volvió frente a Colo Colo, pero desde el cuerpo técnico y médico saben que deben dosificar sus esfuerzos.