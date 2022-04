Con elenco renovado, vuelve 'Alicia y el enigma del tiempo'

sábado 30 de abril de 2022 | 6:00hs.

Tras una temporada fuerte de verano, el musical de espíritu y gesta local regresa a escena de manera renovada y nuevamente apostando a la inclusión. Sumando interpretación en lengua de señas, se convirtió en la primera obra de teatro musical del país con este tipo de presentación.



Plantando bandera y con ganas de contagiar, al frente de la propuesta Gustavo Álvarez rescató: “En diálogos con el elenco hablamos de que el tener una persona que hace traducción en lengua de señas resulta como una novedad y reflexionamos sobre qué lindo sería que el día de mañana no sea una novedad y que también haya experiencias sensitivas de teatro para ciegos. Que que no sea algo particular dentro de lo que son las prácticas artísticas’’.



En esa línea planteó que la evolución también se da tras bambalinas. “Este proyecto es parte también de un proyecto de crecimiento personal tanto para todo Había una vez (la productora autogestiva que lo lleva adelante), para mí como director, como también para todo el equipo’’, relató. Es que según graficó, no sólo fueron evolucionando los personajes sino que cada actor fue madurando como artista y como persona. ‘‘El grupo se ha consolidado de una manera muy linda y realmente ese concepto de familia artística se ve reflejado y está presente en este proyecto’’, reflejó.



En coincidencia Camila Saucedo que interpreta a la déspota Reina de Corazones, entendió que lo más importante de la obra es que ‘‘logré coincidir y conectar con compañeros y personas increíbles y talentosas que conocí’’. Al recomendar la pieza, en tanto, destacó que ‘‘el público tiene que ir a ver la obra para animarse a seguir soñando’’. ‘‘Trata temas que nos interpelan a todos como la importancia de la lucha colectiva para un bien común la justicia social y por ahí también hay un poco de denuncia de uso del poder de la tiranía, pero sobre todo porque nos invita a disfrutar de la risa y la locura, que llevamos dentro’’, agregó.



Por su parte, Mateo Damián que interpretaba a la Liebre de marzo y ahora se pone en piel del Sombrerero, resaltó que la obra ‘‘ invita a ver lo disruptivo desde una dinámica infanto juvenil’’. Con tintes creativos, innovadores, incluyentes, ‘‘viene a romper con muchas estructuras y muchas costumbres también’’, deslizó.



A su lado en escena, Zahira Rigali que interpreta al hurón entendió que con distintos niveles de interpretación, es una puesta llena de emociones, tanto para chicos como grandes. ‘‘Le ponemos un montón de garra’’, afirmó la pequeña actriz que ya la descoce sobre tablas.



Habiendo arrancado en el ensamble vocal, Sofía Cerantonio se convirtió ahora en la protagonista y coincidió con sus compañeros que ‘‘es una obra que te transmite muchas emociones’’.



‘‘Tiene una historia hermosa y mucho trabajo detrás que en las funciones anteriores sacaron cientos de sonrisas y se merece llegar a más personas. Es un musical mágico, loco e inolvidable’’, cerró.

Para agendar

Vuelve Alicia

El musical se verá el sábado 14 a las 20 y domingo 15 de mayo a las 19 en el Centro Artístico Mandové Pedrozo (Beethoven 1762). La función del domingo tendrá lenguaje de señas. Más info en @_aliciaelmusical