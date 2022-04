Jugos detox aliados en la alimentación saludable

sábado 30 de abril de 2022 | 6:00hs.

Los jugos detox se han convertido en una excelente alternativa para combinar y consumir frutas y verduras. En los últimos años, este tipo de bebidas han ganado popularidad como una forma más fácil de consumir muchos nutrientes, sobre todo para aquellos a los que les cuesta incorporar vegetales y frutas a la alimentación diaria.



Con esa premisa, el complejo deportivo Ian Barney de Oberá fue epicentro para que profesores, atletas y público en general se capaciten en la implementación del jugo denominado detox, con la intención incorporarlos a la rutina alimenticia en pos de una dieta variada y equilibrada; creando conciencia sobre la importancia de una buena alimentación.



“Muchas veces decimos que conocemos lo que comemos y no siempre es así, pero es importante saber cómo alimentarnos, por eso son importantes estas charlas abiertas”, explicó al respecto Rosana Altamirano, diplomada en nutrición y alimentación saludable y encargada de compartir la charla junto referentes de la Subsecretaría de Planeamiento y Enlace Educativo Deportivo de Misiones y un especialista en jugos naturales.



Al respecto, la especialista señaló que estos jugos desintoxicantes, “están hechos a base de frutas y verduras que brindan minerales y nutrientes. Aportan todo lo necesario para que el organismo funcione de forma correcta”.



De esta manera, la implementación de estos jugos en la alimentación apunta a transformar e incorporar hábitos saludables a nuestra rutina.



Variedad de sabores

Respecto a los vegetales y frutas que pueden utilizarse para preparar los sumos, existe una gran variedad de opciones y combinaciones.



“Son hechos de verduras y frutas con bajo azúcar, como el pepino, el apio, el perejil, o la manzana verde”, detalló la especialista. Esos alimentos se pueden mezclar con sumo de limón, aportando un antioxidante- que para el organismo es fabuloso”, agregó Altamirano.



Entre los principales beneficios que traen incorporar estos jugos a la dieta se destacan el fortalecimiento del sistema inmunológico y la desintoxicación del organismo. Además, mejoran el funcionamiento del intestino y disminuyen la retención de líquidos.



Sin embargo, y aunque los jugos verdes están de moda, la realidad es que sirven para contribuir con el organismo en tanto se lleve una dieta acorde, siempre en su justa medida. Por ello, es importante consultar con los especialistas sobre su consumo y periodicidad.



Entre las consultas sobre beneficios y desventajas de los detox, la atleta de alto rendimiento y licenciada en nutrición Tania Siruk comentó que “estos juegos tienen la función de depurar/desintoxicar al organismo. Sin embargo no hay evidencia científica sólida que lo demuestre como una solución a tal problema ya que el propio cuerpo cuenta con un sistema especializado que se encarga de eso, órganos cómo el riñón y el hígado”.



Pero dejando de lado la falta de pruebas científicas, aclaró que “si lo vemos desde otra perspectiva, estos jugos son excelentes opciones para incorporar vitaminas, minerales y fibra que son muy carentes en la alimentación occidental que llevamos en la actualidad”.



Aunque no funcionan como un reemplazo a las comidas, ni deberían consumirse con esa finalidad, los detox “nos aportan una significativa cantidad de antioxidantes que son un golazo frente al proceso de oxidación celular que es normal pero se acelera si nuestros hábitos no son los adecuados”.



Para la especialista, la clave está en “poner en práctica la inclusión de los jugos como parte de hábitos saludables y no como un parche que nos habilite a poder seguir llevando hábitos perjudiciales para nuestra salud”.

La capacitación contó con degustación de jugos verdes.