Opositores, en el club de la pelea

A la Justicia siempre se la compara con un elefante que con su cansino paso se va moviendo y donde pisa deja huellas imborrables, para bien o para mal. A veces y sólo a veces, actúa con mayor celeridad como sucedió en Brasil donde el peso de la Justicia marcó un antecedente y violaciones que no deberían repetirse. Es lo que advirtió el Comité de Derechos Humanos de la ONU a Brasil, al cuestionar que la investigación y el enjuiciamiento del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva violaron su derecho a la privacidad y a ser juzgado por un tribunal imparcial. En lo político, en ese momento, aplastó cualquier aspiración ya que se lo condenó por presunta participación en dos casos de corrupción. En total, les extendieron la pena a doce años, impidiéndole participar en los comicios presidenciales de 2018, ya que además en abril de ese año empezó a cumplir la pena hasta el 2021, cuando el Tribunal Supremo de Brasil, anuló la sentencia y fue liberado, tras comprobarse la parcialidad del magistrado Sergio Moro que estuvo a cargo de la investigación por casos de corrupción de la Operación Lava Jato. Por entonces, Moro era juez federal en lo Penal y luego, fue ministro de Justicia del actual presidente Jair Bolsonaro, que vio el camino liberado al no tener un competidor de peso por estar encarcelado Lula.



Incluso Moro, dio a conocer sus aspiraciones presidenciales este año a lo que renunció a fines de marzo y se cree que será candidato a diputado federal por el estado de San Pablo, el mayor colegio electoral del país. Lo cierto es que con las conclusiones emitidas por el Comité de la ONU quedó en claro que Lula Da Silva sufrió persecución política. El lawfare contra el líder del PT, favoreció que ganara la derecha en Brasil, de la mano de Bolsonaro. Otra vez, la Justicia dejó una gran huella de evidencia que persigue al progresismo en América Latina. Una práctica también recordada en la Argentina, se dio con Lula cuando el ex magistrado emitió una orden judicial de detención para interrogar al ex presidente y filtró a la prensa, para que lo fotografiaran como fue práctica común en forma reciente por estos lados, además de escuchas telefónicas y divulgación de conversaciones que violaron derecho a la privacidad en Brasil. Es decir, tal como se había implementado también en la Argentina.



La resolución de ONU limpia de culpa y cargo a Lula y deja sin herramientas de acusación a la derecha. De esta manera, Lula da Silva, tras ser liberado y después de haber sido presidente de Brasil de 2003 a 2010, vuelve a ser favorito para ganar las elecciones presidenciales de octubre, en primera o en segunda vuelta. Esta vez, el Partido de los Trabajadores que lidera Lula, logró concretar un frente electoral con el Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde. Además, lleva como compañero de fórmula para la vicepresidencia al ex gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin de la social democracia brasileña, partido que tiene entre sus fundadores al expresidente Fernando Henrique Cardoso.



Para el diván

En el mundo, suele decirse que la Argentina, es un caso para ser estudiado desde la psicología o desde la psiquiatría, en definitiva, desde un diván. No es malo hablar de todo, como recomienda el psicoanalista al paciente. En eso, nadie puede achacarnos que somos una sociedad incomunicada. Los argentinos somos especialistas, desde las palabras con doble sentido -como ahora se torna común también en las redes-, los neologismos, las charlas con un mate o café de por medio. No es casual tampoco que la Argentina sea uno de los países con más psicólogos en el mundo y que Buenos Aires sea una de las ciudades más adeptas al psicoanálisis. En la Argentina, el escritor estadounidense, John Katzenbach tendría a diario suficiente material para seguir añadiendo títulos a sus publicaciones como la de reciente aparición “el club de los psicópatas” u otros de los últimos libros publicados como “jaque al psicoanalista” o “el psicoanalista”, entre otros. En el sitio donde podría reunir datos para sus trabajos, sería específicamente en el campo político. Esta semana, el club de la pelea política volvió a instalarse con fuerza en la Argentina. Por un campo minado y llenos de trampas, transitan sus días muchos dirigentes argentinos que no están pesando en resolverles los problemas de más urgencias a los argentinos -aunque así lo quieran dibujar- sino, de cómo conseguir un poco más de poder en medio de la confusión. De esta forma vemos que espacios como Juntos por el Cambio, acuerdan respetar un manual de buenas prácticas y un día después de firmar, ya lo terminan pisoteando. De acuerdo al citado documento, en Juntos por el Cambio acordaron que, para la ampliación del espacio, deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza. A reglón seguido advierten que hay quienes buscan el quiebre de JxC como el caso de Javier Milei. Ese acuerdo lo firmaron desde el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri a los presidentes de los partidos que integran, como Gerardo Morales por la UCR o Patricia Bullrich del PRO. Sin embargo, esta dirigente que en su computadora escribió el comunicado, salió horas después a cuestionar a sus compañeros de Juntos por el Cambio al plantear que tomaron la decisión de excluir al diputado de Avanza Libertad, sin haber consensuado con ella, quien afirmó haber llegado tarde a la reunión y ya se había tomado tal determinación. Es decir, se firmó el manual de buenas prácticas que ellos mismos no respetaron. Lo cierto es que la incursión de Milei los tiene confundidos.



Centralidad libertaria

Con lo sucedido, los dirigentes de Juntos por el Cambio se vieron acorralados por la mayoría de los medios, que siempre los miman. Esta vez, bebieron de su propia pócima las envenenadas acusaciones que suelen hacer contra todos. Es más, tampoco están acostumbrados a perder las luces de los medios, predominio en las redes o en ser los referentes en sus luchas contra el Kirchnerismo. En la volteada ligó de paso, Lilita Carrió. Es que la referente de la Coalición Cívica, tras reconocer que Milei podría llegar a ser presidente y cuya figura surgió por el hastío que hay en la sociedad, también criticó al diputado liberal que se presentará como candidato en las elecciones de 2023. Lo cierto es que esta semana, Milei monopolizó la agenda casi todos los días y estuvo al tope de los temas hablados en las redes en el país. Además, aprovechó para pegarle a Cambiemos por el fracaso de su gobierno y ratificó que nunca fue su intención ir con ellos. Para Juntos para el Cambio cerrarle la puerta al libertario, no le favoreció ya que los votantes propios del espacio los castigaron en las redes por la decisión y adelantaron que votarían a Milei en las presidenciales del año que viene.



Un respiro y algunos gestos

Al centralizarse la pelea de Milei versus todos los referentes del Juntos por el Cambio, en el Frente de Todos pudieron respirar un poco y mostraron algunos gestos. Puntualmente ello se observó en el caso de Eduardo Wado De Pedro. Quien es ministro del Interior acompañado por ocho gobernadores mantuvo reuniones de alto nivel con políticos de Israel, donde encabezó una misión técnica sobre el uso de recursos hídricos. Ello se concretó en medio de rumores de que lo están preparando para una posible candidatura presidencial. Para añadir condimentos, se destacó su cercanía con el sanjuanino Sergio Uñac, con quien ya algunos imaginan una fórmula presidencial. Podría ser un tubo de ensayo, pero por lo visto, Wado se lo toma en serio. Por su lado, Cristina Kirchner también estuvo activa y viene mostrando un gesto de mayor acercamiento con Estados Unidos. Esta semana, la vicepresidenta recibió en su despacho del Senado a la general Laura Jane Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos quien además analizó la relación bilateral en materia militar con la Argentina. Cristina destacaría luego en su cuenta de Twitter que la visitante era una generala de cuatro estrellas y la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Representó un gestó más, a como cuando recibió al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley en el mismo despacho y le pidió colaboración con el proyecto de ley que habían presentado senadores del Frente de Todos para crear un fondo destinado a la cancelación de la deuda con el FMI. Similar encuentro se repetiría con el mismo funcionario del norte, mostrando una nueva apertura al país comandado por Joe Biden. En cuando a la marcha del gobierno, no hay nada que festejar, la inflación sigue golpeando los bolsillos de los argentinos, mientras los socios fundadores del Frente de Todos siguen sin hablarse.



Primeras fechas electorales

La fecha prevista para las elecciones presidenciales es el 27 de octubre de 2023. En caso de haber un balotaje, el proceso electoral se estirará hasta el 24 de noviembre, cuando se desarrollaría la segunda vuelta. Mucho antes de esa fecha, algunas provincias votaron históricamente separada de la Nación como viene sucediendo con Misiones en los últimos años. En la tierra colorada, aunque aún no hay confirmación al respecto, se estima que continuaría con la costumbre de convocar a elecciones en forma anticipada a la nación. Se cree que Catamarca inaugure el ciclo electoral en el mes de marzo, junto con las Paso de Salta, pero todavía no hay nada firme. Donde sí ya se determinó fue en Tucumán donde resolvió que los comicios sean el 4 de junio. Allí el propio gobernador, Osvaldo Jaldo, fue quien habló de esa fecha para el cambio de mandato en la provincia.



Entre las provincias que también vienen analizando desdoblar las elecciones se encuentran Entre Ríos, donde hasta se planteó unas Primarias para abril próximo. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, también había deslizado tal posibilidad como se esperan definiciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, entre otros. Está claro que Tucumán, no será la única en adelantar elecciones.



La EBY

El Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se encuentra paralizado desde las últimas gestiones. Una de las razones obedece a la falta de recambio en ese órgano de resoluciones. Se produjeron cuatro cambios de presidentes y siguieron los mismos consejeros que asumieron durante la gestión de Mauricio Macri. Por un lado, la duración de mandato es de cuatro años y con el cambio de presidente de la Nación, también se hacen los recambios correspondientes de consejeros. Es lo que no sucedió esta vez. De esta manera algunos venían de la época de la presidencia en la EBY de Humberto Schiavoni primero y luego Martín Goerling. Es decir, cuando asumió el presidente Alberto Fernández, en diciembre del 2019 y designó como director ejecutivo de la EBY al misionero Ignacio Barrios Arrechea se encontró con estos consejeros que no se movieron de sus sillones y siguieron con todos los privilegios, como con los abultados sueldos. Es más cuando el formoseño Fernando Antonio De Vido fue designado como presidente para reemplazar a Barrios Arrechea, esa vez el presidente de la Nación también aceptó la renuncia del consejero Alejandro Sruoga y designó en su lugar a la correntina Claudia Almirón. Allí además se planteó en el texto oficial, que los consejeros Juan Marcelo Gatti y Alberto Enrique Devoto y Clodomiro Enrique Risau tenían mandatos cumplidos. Ni en forma previa ni posterior, se conoció de una renuncia, ni tampoco de nuevas designaciones. Uno de los aspectos considerados graves es que durante las últimas dos gestiones no sesionaron, es decir no cumplieron con una de las principales labores asignadas. Esto llevó a que todas las determinaciones que vienen tomando la EBY a través de sus directores sean ‘ad referéndum’ del Consejo, es decir que quedará firme cuando este cuerpo finalmente se reúna. Desde Paraguay piden que se regularice la situación que tanto incomoda. Desde lo político no se entiende como el presidente Alberto Fernández no llena los casilleros correspondientes, teniendo la potestad para hacerlo.



Mañana el gobernador abre sesiones

Por tercera vez en lo que va de su mandato, el gobernador Oscar Herrera Ahuad se sentará ante los diputados de Misiones a rendir cuentas de lo realizado. Su primera presentación ante los legisladores fue restringida por la pandemia creciente en 2020. Para esta oportunidad, según se conoció, brindará un discurso medular, concreto y puntual de lo realizado y por realizarse. Tras haber logrado fortalecer la salud, educación y seguir trabajando en estos aspectos como las cuestiones sociales ante la crisis nacional que golpea a todos los sectores, se enfocaría además en profundizar con propuestas concretas a favor del sector agrario, que quedó muy golpeado por las inclemencias climáticas como las sequías y luego también por varios incendios. Es decir, parte de su discurso estará enfocado en detallar planes que favorezcan al sector. Del mismo modo y en esa misma línea, para dar respuestas a industriales y empresarios que vienen reclamando más y mejores servicios de energía eléctrica. Para ello reclamará cumplimiento a la Nación de los planes e inversiones ya trazados para dotar de mayor energía a la provincia. A su vez, se conoció que el discurso del gobernador estará enfocado en exigir que Nación cumpla con Misiones en sus reclamos históricos desde extender el gasoducto a Misiones, reconsiderar los fondos limitados que llegan por coparticipación recordando que la provincia realiza fuerte inversión en mantener el medio ambiente, hasta cuestiones como la zona aduanera especial. Como se indicó, mañana Herrera Ahuad, también detallaría la importancia de seguir con la apuesta en educación y sectores como la salud que permitió sobrellevar sin mayores sobresaltos una de las peores pandemias desatadas en el mundo.